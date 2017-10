Accionistas del Popular... que no os vuelvan a engañar

Aprovechemos esta prestigiosa tribuna para advertir encarecidamente a los afectados por la venta del Banco Popular que no accedan al último plan malévolo del banco patrocinador de la Liga de Messi y Ronaldo, el cual pretende ahora engatusar a los bonistas o a los preferentistas del Popular, y como no a los que directamente compraron acciones en la ampliación de capital de 2016. A todos estos pues les quieren ahora, además, colocar unos supuestos bonos del Santander, que en verdad son puras y duras preferentes ocultas. Eso sí, te lo canjean previa renuncia a demandar por los bonos o preferentes que mal les vendieron en su día o por esas acciones que de forma viciada compraron en la última ampliación, según les delatan los datos contables del Popular, ya que son manifiestamente erróneos sino falsos. Una jugada para hacer renunciar a los afectados a demandar por todo ello.

Absténganse pues de aceptar está oferta: ustedes pueden recuperar sus ahorros perdidos en los bonos o preferentes que en su día compraron al Popular, y que luego finalmente se canjearon por acciones del dicho Popular, demandando en los juzgados. Múltiples sentencias así lo asientan, incluidas del propio Tribunal Supremo. Asimismo ustedes accionistas del Popular que compraron en su última ampliación, en 2016, también están más que amparados por la Justicia, con sentencias del Tribunal Supremo, muchas de las cuales condenan al propio Banco Santander por vender productos financieros, incluidas acciones, sin las informaciones verdaderas, como les paso a los damnificados cuando compraron en esa última ampliación las acciones del Popular.

Por ello consulten a sus abogados de confianza y ante las llamadas de los empleados o directivos del Popular o del Santander, ofreciéndoles recuperar sus ahorros con esos bonos camuflados a siete años, en verdad son preferentes, eviten imitar a Ulises y no hagan caso de estos cantos de sirena. Pues no es muy difícil comprender que lo único que buscan es que los afectados no les demanden, al ser la rápida y eficaz forma de recuperar su dinero, perdido en su día en bonos o preferentes del Popular, o en las acciones de la ampliación de 2016. Y además, es la única forma de obtener esa recuperación, mediante sentencia judicial, que también obligará a pagar al banco sus costas de abogado y procurador, con lo que se recupera la totalidad de lo perdido. Esta posibilidad de recuperación rápida y finalmente gratuita -en Valencia en apenas un año pueden tener sentencia favorable-, sin embargo se perdería si suscribieran esas ocultas preferentes que ahora se les ofrece, como la envenenada manzana de Blancanieves, en forma de falsos bonos a siete años.

