Esperanza, a pesar de todo

Son profetas de desgracias, apocalípticos, «realistas», según ellos, pero que han abjurado de la esperanza. Sucumben a una visión tétrica. El apocaliptismo es la dimensión «moderna» de la superstición, que va contra la esperanza con su ristra de amargo cinismo.

Una forma actual del apocaliptismo es utilizar la ciencia para dejarse llevar falsamente por un pesimismo antropológico hobbesiano («homo homini lupus»). El Leviathán social y la naturaleza hostil («el universo me aterra», decía también Hobbes) sumergen en la fatalidad. La sociedad no tiene arreglo y el mundo se nos viene abajo con su sarta de catástrofes, propiciada por la codicia humana.

La economía (del griego oikos y nomos: casa y ley, presupuesto) es la ciencia de administrar los recursos limitados, no necesariamente escasos. Para ser más exacto, están sujetos a un fin. Ordenados a una finalidad: no son arbitrarios. Economía y ecología (de oikos y logos, casa y razón, casa y ley) van de la mano. Hay una íntima relación, intrínseca, más allá de una mera yuxtaposición. Así lo expresa el papa Francisco en su encíclica Laudato si´: «El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social». La esperanza es conciencia del fin, al que la Providencia ordena todo amorosamente; y sin fin -final y finalidad- no hay esperanza. Prostituir los medios hasta convertirlos en fines es precisamente aterrizar en el terror, eliminar la esperanza. La cuestión ecológica tiene estos cimientos.

Sin embargo, la esperanza no es optimismo gratuito y dulzón, porque no haya males que solventar. Todo lo contrario: se fundamenta, en última instancia, en el amor que Dios nos tiene y, derivadamente, en el que nos tienen y tenemos a los demás. La solidaridad es un componente esencial de la esperanza. Más bien habría que decir que somos «coesperanzados», como expresamos coloquialmente de una embarazada que está en estado de buena esperanza: los dos. Dar cabida a la inevitabilidad del mal hace decaer y languidecer la esperanza, como si estuviéramos abocados a la corrupción. La esperanza es compromiso para llevar a cabo las arduas tareas en pro de la paz y la convivencia; pero su fundamento es la convicción de la bondad actual y anticipada del fin, que es la alegría de penetrar en lo divino.

El poeta John Keats lo expresa muy bien en su poema «Hope» (Esperanza): Siempre que el destino de aquellos a quienes más quiero,/ Susurra a mi pecho una historia de aflicción y tristeza,/ Oh, Esperanza, de mirada luminosa, reanima mi ilusión marchita;/ Y déjame, entretanto, tomar prestados tus más dulces consuelos:/¡Derrama tu luminosidad nacida del cielo en torno a mí, /Y haz volar tus alas argénteas sobre mi cabeza!