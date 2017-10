Sobre meteorología de islas y aislados

Se ha logrado! Ha sido la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) la primera entidad en conseguir ofrecer datos a tiempo real de las dos grandes islas de la Comunidad Valenciana: les Columbretes y Tabarca. A partir de ahora en la web de la asociación va a estar a disposición de cualquier persona interesada toda la información de ambas ubicaciones, que prometen dar información meteorológica muy interesante: con un comportamiento termométrico muy similar al del mar, también altos valores de vientos sostenidos durante temporales y escasos valores de precipitación, a excepción de finales de verano y principios de Otoño.

Para AVAMET ha supuesto la consecución de un gran reto poder instalar ambas estaciones en estas dos ubicaciones. Han sido largos meses de gestiones para poder conseguirlo y la Asociación está muy agradecida por su colaboración; tanto a la dirección del Parque de les Illes Columbretes, como al Instituto de Ecología Litoral y el Ayuntamiento de Alacant en el caso de Tabarca. Sin duda alguna el bagaje de la instalación previa de una red de 21 estaciones propias ha ayudado, primero para que la misma Asociación se viese capacitada para poder acometer semejante empresa y segundo para que las propias entidades confiaran en dichas capacidades para ambos proyectos. Así pues, ahora es sin duda el momento para seguir demostrando el saber hacer de AVAMET con lo que va a ser lo más complicado: mantener una serie continua de datos de los sensores venciendo a los elementos marinos, no solo con ambas estaciones, sino también con las webcams que las acompañarán en un futuro próximo. Dicha capacidad estamos convencidos que sorprenderá a las pocas entidades valencianas que; pese a haber contactado con ellas, aún no confían en AVAMET para colaborar en sus proyectos preexistentes relacionados con la meteorología. Se trata de una actitud que implica a todas luces un importante perjuicio para la meteorología valenciana. Así, esperamos no vernos en la obligación de escribir en un futuro extensamente sobre ella por aquí, describiendo su comportamiento aislacionista y lamentando su escasa visión colaborativa y proactiva en pos del interés común por la ciencia meteorológica y climatológica.

Al margen de aquellos aislados que aún no observan la información meteorológica desde un punto de vista integrador y de máximo aprovechamiento para el ciudadano y la ciencia, AVAMET continúa con su lento pero continuo proceso de expansión de su red de estaciones en abierto, que ya cuenta con un total de más de 300 estaciones en el territorio Valenciano. Así el próximo sábado 28 de Octubre se instalará en la lluviosa población de Pinet (La Vall d´Albaida) la estación propia número 24, esta vez gracias a la inestimable colaboración del ayuntamiento de dicha localidad.