La revolució russa, 100 anys

Fa cent anys es produí un dels fets més rellevants del segle XX, aquells cents dies que somogueren el món- en termes del famós llibret de Reed- donaren pas a l´ Unió Soviètica, a la III Internacional, i, al seu moment, a la divisió del món en dos blocs.

La primera fase de la revolució fou a febrer, traduït amb la caiguda del tsarisme i l´establiment d´un govern provisional, amb grans manifestacions, repressió i crisi. Seria, però, el 25 d´ Octubre de 1917 quan tingué lloc l´ insurrecció dels soviets i la creació d´ un estat socialista, el qual pretenia ser model i guia. Les figures d´eixa revolució, Lenin, Trosky entre altres van estar els líders. Els historiadors han estudiat el tema, i hi ha una abundant documentació que podem consultar. Aquell regim nascut com alliberador, que desvetllà l´entusiasme a tot el món, aniria, però, esdevenint una dictadura, en la qual en nom del proletariat es van cometre molts crims,puix, malgrat no haver-hi «capitalistes» sorgirien noves formes d´opressió i repressió en especial a partir de Stalin. Cal afegir que també existiren avanços socials, al ser una revolució contra el despotisme i les injustícies.

Quin sentit té parlar ara d´aquestes coses i més després de la caiguda del mur?. L´efemèride és suficientment important per dir quelcom com experiència històrica. Igualment, pense que cal aprofitar l´ocasió, per esmentar comportaments que continuen reproduint-se, en part com herència d´aquell esclat revolucionari. Moltes generacions de l´esquerra hem sentit emoció davant la ´Gran Revolució d´ Octubre´, fins i tot, begut de les seus idees. Hi ha,però, tot un conjunt de patologies negatives que en termes òbviament prou diferents en ocasions apareixen.

La revolució fou un assalt al poder en tota regla, en unes circumstàncies tals que fou possible la caiguda del sistema tsarista, ara,però, no resulta creïble que ara es puga donar una revolució. El «si es pot»pot implicar un poc d´ il·lusió revolucionaria, però no oblidant els límits. D´altra banda, ¿que dir dels líders providencials?, en aquest punt em remetria a Maria Zambrano quant assenyalava com «tota persona convertida en ídol malgrat ella mateixa, viu en un estat de frau». Un debat que es dona , es situa a relació entre la lluita al carrer i a les institucions, la qual cosa ens trasllada en alguns casos a caure sota la teoria de la III Internacional sobre l´ intervenció als parlaments, convertits sols en espai de propaganda. Esta darrera qüestió, la de contraposar el carrer a les institucions, és,doncs, un fals dilema, una controvèrsia que jo pensava superada.

L´efemèride, però, ens pot portar a refermar la vigència dels ideals inicials com serien: les reivindicacions igualitàries, o de justícia social, a una visió de les llibertats...que continuen essent de plena actualitat.