Una sana laïcitat

Trobe molt encertades les decisions de la Conselleria d´Educació pel que fa a la llibertat religiosa i de consciència dels alumnes, així com la introducció de l´islam a les escoles. Segons informava Levante-EMV l´11 de juliol passat, la Conselleria va adreçar una normativa als centres docents per tal que cap jove no veja inculcat el seu dret a entrar a les escoles o als instituts, pel fet de portar signes religiosos com el hijab, en el cas dels musulmans, la toca, en cas d´una religiosa cristiana, o la quipà pel que fa als jueus. És per això que els col·lectius i els activistes pels drets humans, com no podria ser d´altra manera, han valorat positivament aquest esborrany de la Conselleria d´Educació per al curs 2017-2018.

Amb molt bon criteri (i malgrat algunes veus discordants i intransigents) la Conselleria d´Educació ha anteposat el dret a l´ensenyament a la vestimenta de l´alumnat. D´aquesta manera s´evitarà el greuge que va patir una xica el setembre de 2016, quan no va poder entrar al seu institut, a València, pel fet de portar un hijab. I és que el vestit o els signes religiosos que porten els joves, no poden ser cap impediment per accedir a l´ensenyament. Amb aquesta decisió tan encertada, la Conselleria d´Educació garanteix la llibertat i la diversitat religiosa, així com el respecte a la identitat de cada jove i a la seua tradició cultural.

Per altra part, la Conselleria d´Educació, amb molt bon criteri, introduirà el pròxim curs classes de religió islàmica en aquells centres on hi haja una part significativa de l´alumnat que ho demane, com ja passa al País Basc, a Andalucia i a Canàries. I és que cap dels 31200 xiquets i xiquetes musulmans (el 6,6% del total de l´alumnat dels centres docents públics del País Valencià) no poden estudiar la seua religió. Per això el Consell del Botànic, molt encertadament, experimentarà un conveni per a l´ensenyament de l´islam, que la comunitat musulmana demana als consellers d´Educació des de fa 17 anys.

Crec que la nostra societat ha d´anar pel camí d´una laïcitat respectuosa amb el fet religiós, que ha d´acollir cada persona, siga com siga i evitar qualsevol brot d´un laïcisme que anul·la la llibertat personal. L´aconfessionalitat de l´Estat i la laïcitat han de fer possible que el fet religiós es puga viure plenament i amb naturalitat, sense circumscriure´l a l´àmbit privat. La laïcitat ha d´excloure, per una part el nacionalcatolicisme, tan nefast en temps passats i per altra, l´anticlericalisme. Es tracta de viure una laïcitat oberta i no un laïcisme excloent que no respecta el dret de les persones a la llibertat religiosa.

La laïcitat no només no ha d´impedir l´expressió de la fe religiosa (de qualsevol religió) i les conviccions personals en determinats àmbits, sinó que l´ha de respectar i garantir. Cal que els joves de les diferents religions coneguen el cristianisme, la tradició jueva i l´islam, per tal de no viure en un analfabetisme religiós, és a dir, en el desconeixement de la pròpia història, dels seus valors i de les conviccions que transmeten les tradicions religioses.

El 16 maig de 2016, el papa Francesc en una entrevista al diari francès La Croix, també defensà que «un Estat ha de ser laic» i per això el papa apostà per «una sana laïcitat», que acompanyada d´una sòlida llei «puga garantir la llibertat religiosa», ja que, com reconegué el papa, «els Estats confessionals acaben malament». Espere que els intransigents de sempre, que demanen que la religió cristiana no s´ensenye als centres docents públics, no protesten també ara pel fet que l´islam es puga ensenyar a les escoles i als instituts del País Valencià. I espere que aviat, també el judaisme puga ensenyar-se en els centres docents.