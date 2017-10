Història de la Marxa a peu de València al Puig del Darrer Diumenge d'Octubre

Ara fa 56 anys del primer "darrer diumenge d´octubre", que en realitat va ser un tercer diumenge. Els inicis vénen de la corporació de Lo Rat Penat, que com tots els anys, el diumenge següent al 9 d´octubre, realitzaven una processó cívic-cultural al Puig; el recorregut es feia des de l´ermita de Sant Jordi fins al Monestir. Però les joventuts d´aquesta corporació - entre els qui hi havia Enric Tàrrega, els germans Codonyer, Francesc Cueva, Alfons Bonafont, Antoni Bargues, Albert Thous, Eugeni Boscà i d´altres- volien trencar amb aquesta tradició exclusivament cultural i fer una convocatòria amb contingut polític. Va ser el 1960, al diumenge següent de l´acte cultural al Puig, que aquests joves van convocar el I Aplec de la Joventut del País Valencià a la Font de Sant Vicent de Llíria , encetant d´aquesta manera la tradició del valencianisme modern al fer una convocatòria política de reafirmació nacional.

A l´aplec de Llíria va seguir el d´Alcoi (1961), el de Castelló (1962) i el de Bocairent (1963), on la Guàrdia Civil va impedir-ne la celebració. A l´any següent (1964), convocat l´aplec a La Vall d´Uixó, tornaren les dificultats i per aquest motiu es va convocar al diumenge següent - el darrer diumenge d´octubre de 1964 - la primera Marxa a Peu des de València al Puig. Les marxes a peu al Puig, dels darrers diumenges d´octubre, van durar cinc anys, fins que, al 1968, el governador civil va tancar la població del Puig per a impedir l´entrada dels marxadors nacionalistes.

Ofegat el moviment polític en aquest mes d´octubre, el nacionalisme valencià es va refugiar en els actes culturals. La Societat Cultural El Micalet i la llibreria Concret van convocar els Premis d´Assaig Joan Fuster, que el 1970 lliurava el seu primer premi a Francesc Vallverdú. A l´any següent Eliseu Climent recollia la idea i convocava els Premis Octubre que amb el temps tant d´èxit cultural i repercussió social han esdevingut.

A l´any 1977, mort ja el dictador, el nacionalisme polític torna al Puig i en els anys successius els aplecs se celebren a les places de bous. Però legitimada la Monarquia per la Constitució de 1978 i reconduït el procés autonòmic valencià pels partits espanyols, els aplecs es van deixar de convocar i només el PSAN va mantenir-ne la convocatòria a la muntanyeta de la Patà i la Marxa a peu es va deixar de realitzar.

No va ser fins al 1991 que la Marxa a peu al Puig va ser recuperada i ho va fer l´Assemblea per l´Autodeterminació. Una altra vegada era Enric Tàrrega qui conjuntament amb Víctor Baeta, Rafael Sena, Màrius Fullana, Jesús March, Emili Villalba, pare i fill i Xelo Santandreu, entre d´altres, es vam decidir aquell any tornar a eixir a la carretera per aplegar-se al Puig.

A l´any següent (1992), Víctor Baeta en incorporar-se a la UPV, va fer la proposta que va ser recollida per Enric Capilla i Enric Morera, perquè la formació nacionalista organitzés la Marxa i convoqués a l´esplanada l´Aplec. UPV encetava així, des de l´any 1992, el seu acte partidari al Puig que ara el BLOC convoca.

Al llarg dels temps la Marxa ha tingut distints llocs d´arribada, segons els idearis polítics dels seus participants; així l´any passat (2016) els valencianistes institucionals i autonòmics del BLOC –Compromís, com sempre, fan la seua arribada en l´esplanada del Monestir i els sobiranistes valencians republicans finalitzen la Marxa, com fa ja uns anys, en l´ermita de Sant Jordi.