La participación en las Jornadas 'Cómo llevar la igualdad a las aulas' en Almassora me ofreció la posibilidad de disfrutar nuevamente de amigas y maestras. Soy millonario... En referentes intelectuales, quiere decirse. El patriarcado nos hizo perder a muchos varones la oportunidad de nutrirse y aprender de mujeres sabias. El desgarrón anímico que supuso tal drama en mi trayectoria vital me condujo a evitar círculos masculinos, pues, salvo contadas excepciones, casi nunca aprendes entre machos. Esta vez me reencontré con Paqui Méndez, Amparo Zacarés y Charo Altable, mujeres cuya meritoria y vasta trayectoria en coeducación e igualdad resulta encomiable.

Es inaceptable e incomprensible que todavía hoy quede tanto profesorado indiferente a la agenda feminista. Estas amigas trabajan por construir un mundo igualitario desde los años 80 o incluso antes, innovando, tejiendo redes, ingeniándoselas para expandir sus inquietudes, sus reidindicaciones, sus derechos, aceptando todo tipo de retos y desafíos, combatiendo críticas e infinidad de ataques machistas, sexistas y retrógrados. Sin memoria histórica el pasado se diluye, la manada se envalentona, el hombre-lobo aulla. En su ayer, el de mis maestras, hubo una inversión en perseverancia, lucha, complicidad, rebeldía, defensa de valores democráticos y forjaron consignas feministas, acciones positivas, heróicas, que a muchas supuso un alto coste personal.

¿Qué sabe de tan costoso recorrido nuestro alumnado? ¿Y la ciudadanía? La educación nunca puede perder su norte. Que nadie se engañe: los enemigos del feminismo -que son legión, en sentido literal y metafórico- desprecian estos logros de mis maestras. Hay demasiada gente empeñada en perpetuar la desigualdad, los estereotipos de género e invisibilizar a las mujeres en las aulas. Por eso reivindico la memoria histórica de tantas activistas en coeducación. Preservemos y difundamos su legado cultural, moral y educativo. No echemos a perder su mayúscula herencia.