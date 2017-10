De adoctrinamientos y otras vesanías

Decíamos en nuestro último artículo del pasado 16 que Cs iba más lejos que el propio PP, como derecha más dura de éste, si esto es posible por la fijación del partido naranja (¿No sería más apropiado partido limón?) en la aplicación del artículo 155 a Cataluña. Por cierto nadie dice, o no se quiere decir o se olvida, que la Constitución no obliga a la aplicación de este artículo, pues la palabra "podrá" utilizada en el, marca una posibilidad y no una imperatividad.

Juan Mena diputado en el Congreso por Comú-Podemos, el pasado martes 17, desmontó una propuesta de Cs defendida por Toni Cantó. Aquel diputado hijo de andaluces es bilingüe y gracias a ello expuso: "He podido llegar a lo que solo estaba al alcance de la burguesía catalana". Y siguió: "No busquéis el auge del independentismo en las escuelas catalanas. Mira que mal me han adoctrinado que estudié Hispánicas y soy Profesor de Lengua y Literatura Española". Cs se quedó solo en su defensa de unas duras medidas para cortar ese adoctrinamiento, absteniéndose el propio PP. El PNV a la vista de las argumentaciones y propuestas de Cs, tachó de racista y sectaria la propuesta.

Y a propósito del tan mentado 155 y, aunque parezca más que extraño, se ha suscitado la posibilidad de aplicar este artículo en la comunidad de Castilla-La Mancha, a iniciativa del delegado del Gobierno en esa Comunidad J. J. Gregorio, propuesta que sería como una culminación de un historial de ataques y descalificaciones, no precisamente suaves, al presidente, el socialista García Page, que pactó con Podemos, a lo que atribuimos esa actitud de extrema hostilidad, en la que no cabe descartar el azuzamiento de la perdedora de esa Comunidad, Dolores de Cospedal. Suponemos que la petición de García Page de que se cese a ese Delegado, será inútil.

Volviendo al tema de los adoctrinamientos, que puede dar mucho más de lo que en éstas limitadas líneas podríamos exponer de Gustavo Alcalde, delegado del gobierno en Aragón, con su bronca ideación ha espetado últimamente en dos ocasiones: el día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, aseguró que "los sediciosos han despertado al toro español" y más reciente en el día de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional: "Empezaron adoctrinando en las escuelas (en Cataluña) y han continuado inculcando el odio hacia todo lo español. Todo muy primario, pero desgraciadamente eficaz como la propaganda nazi".

Hablando de delegados del Gobierno, aquí en Valencia la Delegación ha detenido hasta trece agresores por los desórdenes habidos el 9 de Octubre, pero sin que más allá de estas detenciones se sepa que se hayan puesto a disposición judicial. El pasado domingo 22, el director de este diario, aludía en su artículo al cambio de actitud de Pedro Sánchez, que del no, es no, había llegado al sí, es sí. Y la guinda, culminando este cambiazo, nos la pone que la anunciada propuesta de reprobación por parte del PSOE a la vicepresidenta Soraya S. S., por la desmesurada represión del 1-O, desistiría de la misma medida o la aplazaría sine die. Redactando estas líneas se recogen en la prensa alguna fisura en este seguidismo del PSOE al PP.

Así que ya tenemos en España (PPSOE y Cs) y antes del procés, quizás una nueva edición de aquella Santa (y triple) alianza de 1815, que si en aquel remoto año era para restablecer el absolutismo tras la Revolución Francesa, aquí sería para afianzar un cuasi absolutismo neofranquista que de alguna manera ya está. Esto con todas las distancias, más allá de las temporales. Nos parece citable lo afirmado por el periodista E. Juliana, en su artículo 'Coerción para todos', en el que alude a que el partido Alfa, a través de su presidente en el País Vasco, A. Alonso, el pasado 22, apuntó que se dan en Euskadi los mismos ingredientes para que suceda lo de Cataluña y que traiga análogas consecuencias, recordando también la propuesta del delegado del gobierno en La Mancha, para que se aplique el 155 en esa comunidad.