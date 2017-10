Barreras en las estaciones para no entrar al andén

Los más jóvenes tal vez no lo recuerden; pero hasta hace menos de medio siglo no estaba permitido el acceso libre al interior de las estaciones del ferrocarril; había que adquirir lo que se llamaba "billete de andén", muy barato, para poder llegar hasta donde llegaban o salían los trenes. Por el contrario, quienes querían esperar a personas que llegaban tenían que permanecer fuera, a la salida, donde existían unas barreras que dejaban un amplio pasillo central a quienes llegaban: Desde esas barreras, se veía a los que acababan de llegar y los parientes, amigos o conocidos hacían una seña y salían para encontrarse.

Las dos estaciones que había entonces en València, la del Norte y la del Central de Aragón –ésta, ahora ya desaparecida- tenían esas barreras para la llegada de viajeros y la espera de sus "esperadores". En la del Norte, la salida con barreras se encontraba en un vestíbulo recayente a la calle de Bailén; en la otra, que ha desaparecido y estaba al comienzo de la hoy avenida de Aragón, las barreras estaban en el vestíbulo central.

Y es de destacar algo que se producía en determinadas fechas para control de quienes llegaban. Una o dos semanas antes de las fiestas de Fallas, o Feria de Julio, incluso antes de la Navidad, agentes de la Policía acudían a estas barreras para observar a las personas que venían para unos días de aglomeración callejera; y así miraban si habían llegado "carteristas", delincuentes fichados y conocidos, que se prestaban a aprovechas las fechas de aglomeraciones para hacer su "negocio".

Si llegaba algún "fichado", se le detenía inmediatamente y permanecía en prisión quince días –la "quincena", llamada popularmente «la gandula»-, en base a una disposición de la Ley de Vagos y Maleantes dictada durante la Segunda República, según la cual la autoridad gubernativa podía quitar de la circulación a estos peligrosos ya fichados, que los días de multitudes callejeras permanecerían en la prisión frente al río, la que hoy ya no existe como tal y en torno a cuyos terrenos se he levantado cuatro torres para oficinas autonómicas.

Había paisanos curiosos que solían acudir, en un rato libre, a contemplar dichas llegadas y ver cómo eran detenidos aquellos delincuentes que ya eran conocidos por las fuerzas de orden y quedaban inhabilitados dos semanas, conforme a esa ley de los años treinta del pasado siglo.

Hoy no queda más que una de las dos estaciones; y no hay nadie que nos impida llegar hasta los andenes y ver a amigos o parientes que esperamos cuando descienden del tren. Los carteristas, pues, pueden llegar tranquilamente, que no les espera "la gandula".