Tornem al 1976?

A Al 1976 l´objectiu de l´amnistia dels empresonats per causes polítiques o socials va unir a l´oposició. Si bé la mort del dictador havia implicat alguns canvis, no obstant, prou elements del regim franquista persistien, al no estar garantides les llibertats,així, hi havia causes pendents del Tribunal d´ Ordre Públic, les manifestacions eren reprimides... Les circumstàncies que estan donant-se ara, amb ocasió dels procediments penals seguits contra el Govern i els seus col·laboradors, em recordem alguns aspectes de la qüestió i les dades d´ aquell any de 1976, tot i tenint clar que tenim un marc de llibertats.

Sorprèn la celeritat de la justícia en la causa que es substancia a l´ Audiència Nacional, a la vista de la qual, des d´altres estats es podria pensar que tenim una de les justícies més ràpides d´ Europa, fet que contrasta amb la lentitud amb la qual es substancien els procediments per corrupció, cal recordar com en aquestos procediments s´extremen las màximes garanties per les defenses lletrades. Sorprèn igualment, que un tribunal, cas del Tribunal Sorprèn s´ajornen una setmana les coses, per garantir el dret de defensa, en tant, que la AN segons sembla no ha deixat temps a les defenses per estudiar el cas. Sorprèn que la gran majoria de juristes i experts opinen que el delicte de rebel·lió no ha existit. Sorprèn el silenci judicial sobre les agressions a les persones que s´ han produït per part d´ agents de l´autoritat el 1 d´Octubre, o de les agressions als Mossos per part de manifestants espanyolistes ultres.

En unes circumstàncies com aquestes, en les quals amb independència del desacord amb actes o decisions polítiques, quan elements bàsics de la practica forense i judicial no son respectades, i quan decisions judicials s´adopten de forma sumària i precipitada, sense que això vinga condicionat pel risc a la seguretat de les persones, no queda més opció que estar al costat de les persones afectades que van a ser jutjades, malgrat que no compartim algunes de les seus accions .

En més d´una ocasió he mostrat les meues diferencies amb «el procés i la DUI». Des de la diferència,però,donades les circumstàncies, tal i com va ocórrer quan existia el TOP cal situar-se. Al 1976 va estar clar,com també va estar-ho en el cas del Procés de Burgos, o el sumari 1001. Son moltes les circumstàncies que estan acompanyant el cas que ens ocupa; en algun moment en converses amb persones amigues he parlat del que va ocórrer amb Companys i el seu Govern, «home» en deien «la situació no és igual» que al 1934, igual segurament no, però, tal vegada «l´ estat» en el cas de Catalunya repeteix errors.

Igual,dons, tindrem que eixir de nou a cridar: «llibertat, amnistia...»