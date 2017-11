La temporada de huracanes en el Atlántico está siendo muy activa este año 2017

Según los meteorólogos como este año no existe el fenómeno de El Niño la temporada de huracanes está siendo más activa que otros años en el Atlántico. Hay que añadir que hay otro factor que favorece la formación de los huracanes, las elevadas temperaturas de la superficie marina del Atlántico favorecen una elevada evaporación que alimenta estos ciclones tropicales. El huracán Harvey afectó la parte occidental del Golfo de México. La subida del nivel del mar debido a la bajada de la presión atmosférica, el incremento del nivel del Marper la elevada velocidad del viento que provocó unas olas muy grandes, junto con unas precipitaciones muy elevadas, 600 mm en 2 días, 500 mm en 1 día y 1000 mm en una semana en Houston, lo que provocó el desbordamiento de los 2 embalses que abastecen al ciudad de Houston, son las causas que provocaron el anegamiento de las calles de la ciudad y de otras de vecinas como Corpus Christi. El plan de evacuación de la ciudad no evitó que en Houston hubiera 5 víctimas mortales. El huracán Irma llegó a ser un huracán de la escalera 5 de Saffir-Simpson que provocó muchos estragos en Cuba y en Florida. Es muy destacable señalar que en Cuba tienen una cultura muy arraigada en la defensa de estos ciclones tropicales, sin la fuerza desproporcionada del huracán provocó la pérdida de diez vidas humanas. Las imágenes de la ciudad de Miami sin nadie en la calle con vientos intensos y calles anegados por la noche y al día posterior al huracán (día 10) demuestran que la fuerza de la naturaleza no se detiene. De la misma forma que en Houston hubo una evacuación de la ciudad de Miami para evitar males mayores. Al final del huracán no pasó por encima del este de Florida, encima de Miami, sino al oeste, pero las intensas lluvias y los fuertes vientos también afectaron Miami. En Florida también se produjeron varias muertes como consecuencia del

huracán.