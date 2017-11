Raons perquè Puigdemont es quede a Brussel·les

Com no entenc de martingales judicials, em limitaré a donar unes raons per les quals crec que Puigdemont i els consellers que l´acompanyen, tenen dret a romandre a Brussel·les. Sé que no els fa falta la meua opinió, perquè estan perfectament aconsellats, millor que no Rajoy. Potser, doncs, que els faran més falta al govern espanyol, que no al català. Tenint en compte casos similars, a tot arreu i al llarg de la història, Puigdemont té l´obligació d´evitar cap tribunal hostil, ni cap policia de part, que és exactament el que pretenen a Madrid. Com tothom, té dret a defensar-se en un judici just i per això s´empara de la justícia belga. Per boca dels bocamolls del govern i els mitjans afins, ja sabem el que havien preparat: 30 anys de presó, el mateix final que tingué Companys ...

Els càrrecs electes són legítims quan compleixen llurs programes electorals i quan executen els acords parlamentaris. Contràriament, perden tota la legitimitat si no fan el que havien promès o es neguen a complir els mandats parlamentaris. Curiosament, aquest és el cas del PP, amb tots els incompliments del propi programa electoral, amb tota la corrupció i amb el seu menyspreu als acords parlamentaris. I són aquests, precisament, els qui diuen que volen salvar Espanya...

Per altra part hi ha el doble dilema sobre a quines autoritats s´ha d´obeir, i a qui han de donar compte els polítics electes. Com el poder ve del poble, els polítics electes es deuen al poble que els ha elegit. Haver «anul·lat» la voluntat del poble català, com han fet el PP, el PSOE i C´s, és absolutament antidemocràtic. I excusar-se amb la Constitució és cínic, perquè en aquest text legal, que no és cap text sagrat, ni tancat, els «constitucionalistes» han introduït modificacions pel seu compte i han interpretat el trist article 155 com han volgut, sense cap aval jurídic, com estan advertint juristes molt prestigiosos.

Puigdemont és el president dels catalans i sols els catalans poden destituir-lo i precisament amb unes eleccions, la convocatòria de les quals correspon al mateix president i al Parlament. Rajoy no té cap autoritat per haver-ho fet, com tampoc de nomenar ningú ni que siga provisionalment. És evident que ho fa perquè té la força de les armes i dels fiscals.

Finalment, crec que Puigdemont no s´ha de presentar davant de cap tribunal espanyol pels motius dels quals se l´acusa, perquè com a representant legítim de Catalunya, està en l´obligació de preservar la legitimitat, violentada des de Madrid.

Així i tot, donant mostres de sentit comú i voluntat de pau, Puigdemont ha acceptat la convocatòria del 21 de desembre. Així podrem constatar quina és l´opció que trien els catalans i les catalanes: o partits independentistes o partits espanyolistes. O siga, el que es volia saber amb el referèndum que avortaren a Madrid. Rajoy s´ha posat en un atzucac del qual sols podrà sortir si, finalment, seu a dialogar políticament, cosa que o no sap o no el deixen fer.