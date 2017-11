Test de fanatismo

Hace unos años se pusieron de moda los test de autoevaluación y todas las revistas incluían preguntas para evaluar todo lo que imagine el lector. Cualquier sicólogo de pro se reiría de su valor científico pero no es menos cierto que surgían de la necesidad de la gente de conocerse mejor y, en esa medida, cumplían un cierto servicio a los lectores. Hoy, los constantes incidentes en Catalunya y la falta de autocrítica de todos los actores del sainete catalán me animan a proponer un test para que los lectores evalúen su grado de fanatismo en el tema. Se trata de responder si o no a las preguntas que se indican y evaluar el número de respuestas afirmativas y negativas:

1 ¿Cree que en un estado democrático todas las leyes deben cumplirse?

2¿Cree que es lícito mantener cualquier posición política en las campañas electorales y los parlamentos?

3¿Cree que la única forma válida de cambiar las leyes es mediante votación de los representantes legítimos de los ciudadanos en el marco de las normas vigentes?

4 ¿Cree que los dos actores, el gobierno de la nación y el gobierno catalán han cometido errores en el proceso y que ninguno ha actuado en todo momento con responsabilidad y legitimidad?

5¿Piensa que nunca está justificado aprobar leyes sin escuchar a todas las fuerzas políticas representadas en los parlamentos?

6 ¿Cree usted en la igualdad de todos los seres humanos sea cual sea su nacionalidad, lengua, religión o raza?

7¿Deben los políticos rendir cuentas ante los tribunales por sus actuaciones?

8 ¿Deben obedecer los policías a los jueces antes que a sus jefes jerárquicos?

9 Al frente de un ayuntamiento ¿Debe el alcalde defender al conjunto de los ciudadanos antes que las posturas de su partido?

10 ¿Ha sentido preocupación y tristeza al ver las imágenes de las cargas policiales?

11 ¿Ha sentido preocupación y tristeza al ver las imágenes de ciudadanos destrozando vehículos policiales?

12 ¿Le han avergonzado las actuaciones de algunos docentes contra los alumnos hijos de funcionarios de la guardia civil?

13 ¿Le han avergonzado las banderas preconstitucionales y las arengas a los policías nacionales que iban destinados a Cataluña?

14 ¿Le han parecido injustificados los escraches a personajes como Isabel Coixet o Joan Manuel Serrat?

15 ¿Ha lamentado la salida de empresas de Cataluña?

16 ¿Piensa que está justificada la violencia policial si se ejerce violencia contra ellos o contra terceras personas?

17 ¿Habla con sus vecinos o amigos aunque no compartan su valoración del proceso independentista?

Anote el número de respuestas afirmativas y réstele el número de respuestas negativas. Si obtiene un número negativo, no lo dude, han hecho de usted un fanático. Si la resultante es cero, piense seriamente que está en peligro y/o proceso de fanatización. Si todas sus respuestas son positivas, en mi humilde opinión, usted está a salvo de ser manipulado por unos o por otros, pero si ha contestado no a alguna de las preguntas, vaya con cuidado, puede ser que los políticos hayan sembrado en su mente la semilla del fanatismo.