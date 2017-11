Relevo generacional

La escultura en bronce que remata los jardines de Blasco Ibáñez y su original en aluminio de la ciudad universitaria madrileña son una alegoría perfecta del recambio generacional. El atleta caído que cede la antorcha al joven montado a caballo es una metáfora de la tarea del docente.

A mi generación le tocó reinventar la universidad española, poniéndola en el mapa de la investigación internacional con la ayuda del reducido número de maestros que el franquismo había tolerado en sus aulas. Pero ha pasado mucho tiempo y los recortes en investigación han afectado dramáticamente a nuestras aulas y laboratorios.

Nunca he querido sumarme a reivindicaciones corporativistas de financiación, consciente de las prioridades en nuestra sociedad. Pero la jubilación de gran número de investigadores de primera fila está creando un problema grave en nuestras universidades. No se trata solo de improvisar profesores universitarios. Si se tarda de tres a cuatro años en formar un doctor, no es menos cierto que un investigador no solo precisa de ese título; lo peor es que no se puede formar un líder de investigación en menos de diez años y eso, a la velocidad que vamos, será difícil de alcanzar.

Lo dramático de la reducción del número de becas y plazas de profesores en formación es que, junto con las jubilaciones, cercena el recambio generacional en nuestra institución. Es lamentable ver cómo una generación de investigadores, muchos de ellos brillantes, se pierde para las universidades públicas por culpa de una política de contratación poco previsora que antepone las necesidades docentes actuales a la previsión de la investigación en el futuro.

La universidad pública se está despoblando de docentes e investigadores y la respuesta de las autoridades académicas va en la dirección del uso inapropiado de la figura del profesor asociado, no como especialista en ejercicio, sino como pluriempleado de bajo coste. De esta manera se limita el acceso de nuevos profesores doctores a los grupos de investigación y se evita que coexistan la generación de aquellos que consiguieron hacerse un hueco en la esfera internacional con los líderes del futuro.

No existe una programación de la investigación a largo plazo y eso, unido al individualismo atávico de nuestro país, amenaza con destruir la masa crítica de los grupos de excelencia y devolver la ciencia española a la casilla de salida. Confío en que si alguien con responsabilidad en el terreno de la ciencia y la innovación lee estas líneas se dé cuenta de que no estoy reivindicando mayores dotaciones para viajes y dietas ni tan siquiera para renovar la instrumentación disponible. Lo que necesitamos, urgentemente, son contratos y becas para formar adecuadamente a los que llevarán las riendas del caballo de la ciencia española en la segunda mitad de este siglo. No ver lo anterior es pura ceguera en un país en el que la administración tiene a su servicio un padrón permanentemente actualizado y las nóminas de nuestras instituciones. El futuro será nuestro si nos dejan tiempo para prepararlo.