Un 155 per a la violència masclista

Quan em vaig decidir a escriure un article per la commemoració del dia contra la violència masclista no podia sinó esborronar-me en recordar els terribles esdeveniments que hem patit al País Valencià el passat mes d'octubre. Dos crims masclistes que incloïen la tinta més cruel d'aquest terrorisme que ja ronda les 50 víctimes a l'Estat espanyol.

Parle de la dona assassinada a Elda a la porta de l'escola del seu fill, i de l'assassinat a Alzira d'una criatura de dos anys a mans del seu pare. Enguany, quasi deu xiquets i xiquetes víctimes mortals de violència masclista i vint-i-tres orfes a tot l´Estat espanyol. I encara que no vull parlar d'aquestes víctimes, pel recent del cas, les tinc al cap i al cor, a elles i a totes.

Per a l'Estat espanyol sembla que aquesta barbàrie no és prou greu. Ja sabem que a aquest Estat n'hi ha víctimes i víctimes, i si són dones o són xiquets i xiquetes, es veu que alguns i algunes consideren que no es pot fer massa.

I cal dir-ho així de clar perquè així de trist és: si al Govern d'Espanya li importaren aquests crims, estaria donant-li la importància que tenen i reaccionant ferma i contundentment. Està clar, no?

Les prioritats i la capacitat de resolució de conflictes polítics i socials del Govern d´Espanya estan més que en dubte. La nostra societat ha estat testimoni d´un gran retrocés democràtic en la nostra història. En pocs mesos el govern d'Espanya ha estat capaç d'actuar amb tota la brutalitat policial de la qual disposava, sobre un poble que no demanava res més que expressar-se, que només demanava decidir sobre el seu futur.

El Govern espanyol ha judicialitzat íntegrament un problema polític, per no saber o per no voler resoldre-ho. Ha envaït unes institucions eliminant l'autonomia i empresonant un govern legítim.

Estem patint la més absoluta vergonya d´un govern corrupte que segueix empobrint la ciutadania i podrint les nostres institucions, un govern que no té la més mínima legitimitat per parlar de democràcia, de justícia ni d'igualtat. I que amb eixa vergonya ha aplicat un 155 sense consens, sense diàleg i sense possibilitat de restaurar la fractura social que la seua incapacitat política ha creat a Catalunya i a tota Espanya.

Trencar una societat per a evitar que no es trenque. Una estratègia sorprenent, com a mínim discutible i que algú, quan puga, ens deuria explicar.

De moment, posem-nos a somiar:

Imagineu que el Govern d´Espanya, per la gravetat de la violència masclista que patim – tota la societat – decidira fer una intervenció a totes les institucions de l´Estat, per aplicar de manera urgent un paquet de mesures per frenar el desafiament masclista?

Us imagineu que d'un dia a un altre s'aprovaren decrets d'urgència per donar una via d´eixida a les supervivents de la violència? Per facilitar els tràmits burocràtics? Per poder canviar el seu domicili i començar una nova vida?

Us imagineu que el Congrés dels Diputats i el Senat es reuniren d'urgència davant l'augment de víctimes del terrorisme –que enguany ja està al voltant del 20%?

Us imagineu que la Constitució garantirà – però de veres – la igualtat de les persones, la igualtat de tota la ciutadania, sense importar de què terra siguen? Que les víctimes de violència masclista tingueren els mateixos recursos sense importar que foren valencianes, basques, galegues o castellanes?

Us imagineu al "tripartit" del Govern d'Espanya parlant de la necessitat de reformar la Constitució per resoldre el conflicte masclista?

Imagineu un Pacte d´Estat contra la Violència Masclista – però dels de veritat, dels que tenen partida pressupostaria - ?

Jo m'imagine tot això i més, i crec que amb l'esforç de tots i totes, amb la lluita diària i amb el record de les que ja no estan, aconseguirem una Constitució que garantisca tots aquests drets, tots aquests recursos, i tal vegada, un Govern que siga capaç d'aplicar la Constitució de manera justa, democràtica i sempre, per la defensa de les i els ciutadans.

Crec que fa temps que és el moment de començar a construir en igualtat, amb la seriositat que les més de 1.100 dones assassinades des de 1999 es mereixen.

No sé si Espanya es trencarà o no, però el que és evident és que la vida de moltes dones es trenca cada dia.