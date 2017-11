La banalització del mal

Entre tanta informació política que ha bastit els titulars de la premsa escrita, els noticiaris televisius i radiofònics i les xarxes socials, hi ha una notícia que ha passat quasi desapercebuda que ens hauria de posar en situació d´alerta per l´extrema gravetat que planteja. Si acceptem que la violència de gènere és una autèntica xacra social en la societat espanyola del benestar, una sagnia violenta i infame que ha causat prop de 1.000 persones mortes en els últims anys, i arrossega de manera cruel i implacable fins i tot xiquets de bolquers, el resultat d´una enquesta, exactament del Baròmetre 2017 del Centre Reina Sofia de la Fundació d´Ajuda contra la Drogoaddicció, ens hauria d´eriçar la pell a tots els adults de la societat espanyola contemporània.

Més d'una quarta part dels joves enquestats d´entre 15 i 29 anys considera que la violència de gènere és una conducta normal dins de la parella. Amb esta afirmació s´inclouen conductes explícitament violentes, com l´insult o l´agressió, i no valoren, segons els responsables del baròmetre, conductes parcials com el control obsessiu de la parella en general o els actes conseqüència de la gelosia entre sexes. Dit això, caldria matisar l'estructura de l'enquesta perquè pot portar equívocs. A pesar d'això, continuen sent dades molt preocupants.

Si bé en un alt percentatge considera que la violència de gènere és un problema social greu, un de cada cinc, un 20 per cent, està molt d´acord o prou d´acord que és un tema "polititzat, que s´exagera molt". Sospite que una gran part del focus del problema està localitzat en xicotetes conductes, com una espècie de violència de baixa intensitat, que en general els joves consideren que són "normals" en les relacions entre sexes. Esta violència de baixa intensitat o potencial qui sap si pot convertir-se en actes fatídics de maltractament o violència de gènere si no s'elimina des de la base.

D´altra banda, tampoc no és cap novetat afegir que els últims anys s´han incrementat els casos de violència masclista entre els joves, segons diversos estudis. Una gran majoria dels enquestats no van saber identificar com cal les conductes de violència de gènere. Són dades molt significatives que posen en relleu que malgrat el progrés educatiu i la millora de les condicions socials de les persones en el camí de recerca de la seua individualitat, els rols atàvics dels homes i les dones encara tenen un pes molt considerable entre els joves. Tot i que la família tradicional de la societat patriarcal s´han esvaït amb l'explosió de llibertat i autonomia de la família postmoderna, encara continuen vigents entre els sexes comportaments i actituds que interioritzen la violència o les relacions de domini com un element intrínsec o propi de les relacions entre homes i dones.

No és la intenció d´este article oferir alternatives o presentar eloqüents i rigorosos discursos de caràcter sociològic sobre este —extremadament greu— problema social. Si de cas, alertar una vegada més sobre la importància de l´educació a les llars en la formació de valors entre els joves. És ben cert que l´escola i la coeducació són essencials en la formació de valors, no cal dir-ho, però és encara més essencial l´educació i les pautes de comportament que aprenen en el seu ambient domèstic: la comunicació permanent, la ferma vertebració de rols i funcions dels integrants de la família des del respecte mutu, la guerrilla semiòtica (Umberto Eco) o desglossament crític dels continguts televisius i culturals, el control d´internet i les xarxes socials, etcètera.

Cal reconéixer també que els joves són víctimes d´una cultura mediàtica, d´una indústria cultural, que ha fet de l´individualisme basat en la recerca d´estatus social i l´interés material i instantani la seua raó de ser. Això és un assumpte molt seriós, no és qualsevol cosa. Esta circumstància fa més complexa i difícil encara la lluita domèstica per inculcar valors democràtics als fills. La sociòloga Inés Alberdi descriu la nova família democràtica com una institució on els valors del respecte mutu entre els seus integrants són rigorosament respectats. El problema és que la llibertat i l'autonomia s'ha confós amb l'anarquia i el desordre. La democràcia reclama disciplina ètica i constància i compromís en el quefer diari. La violència de gènere és una xacra que encapçala els informatius diaris. Caldria començar per inculcar als joves els valors ètics de la igualtat de drets des de la llar. Si fos així ben prompte sabrien identificar determinades conductes com a violència de gènere i desterrar la presumpta banalització del mal des del seu origen.