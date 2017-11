L' adoctrinament de l'escola

El PP i Cs estan parlant molt de l´adoctrinament a l´escola. És evident que els nostres mestres no només no adoctrinen sinó que formen els alumnes en valors, criteris i llibertat. Els qui acusen d´adoctrinar haurien de mirar-se ells mateixos que han fet els seus partits en el passat i no tirar la pedra i amagar la mà. Caldrà recordar d´on ve i que va ser el fundador del PP?. Si el Sr. Rivera s´escandalitza del mapa lingüístic en la nostra llengua, tot parlant de "colonització", ¿també s´escandalitzarà del mapa lingüístic del castellà que inclou els països llatinoamericans?.

Caldria que els qui parlen en contra dels nostre metres, recordaren els anys 50 i 60, on el Règim franquista sí que adoctrinava els nostres joves amb l´OJE, les classes de Formación del Espíritu Nacional i la Sección Femenina.

Només és un exemple dels molts que hi ha, trets del llibre de la "Sección Femenina "Economia doméstica para Bachillerato, Comercio y Magisterio", un text que per a vergonya nostra, i en el dia contra la violència de gènere mostra com han estat tractades les dones: com a esclaves, com a animals de càrrega i serventes dels homes.

"A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo al primer hombre, pensó: No es bueno que el hombre esté solo. Y formó a la mujer, para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La idea de Dios fue "el hombre". Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil"

"No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes de deporte escandalosos. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad, contraria a las buenas costumbres".

"Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad, tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo. I si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta que se realizan tantos movimientos de cultura física que, aun cuando no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos, precisamente para este fin".

Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen los amores prohibidos: pero todo, todo ello, es lo más triste, feo y pecaminoso de la humanidad. Todo ello está reñido con tu anhelo de perfección, de limpieza moral : todo ello está reñido con tus ilusiones.

La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, seca la boca, inseguro el paso y triste todo su ser. Solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora.

Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Especialmente su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Prepárate: retoca tu maquillaje. Coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estrés, y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones a cerca de sus acciones o cuestiones. Recuerda que él es el amo de la casa. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tu tienes alguna aflicción, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparadas con las de los hombres. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama€si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de la mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo. Así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana.

Cuando estéis casados, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula "de", seguida del apellido de vuestro marido. Así: Carmen García de Marín. En España se dice señora de Durán o de Peláez. Esta fórmula es agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín.

La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular –o disimular- no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes –vanidad, egoísmo, frivolidades- por el amor.

Aquest homenatge a totes les dones, en el dia 25 de novembre, Dia contra la violència de gènere, l´acabo, per a vergonya dels qui promogueren aquests "valors" (i per recordar què és l´adoctrinament) amb una frase de Pilar Primo de Rivera: "Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho".

Això sí que era adoctrinar, no el que fan els nostres mestres.