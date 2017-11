A Levante, país silenciado

"Éramos el 'Levante feliz€'; el rincón florido de España€ realmente arrinconado para todo. Seguíamos siendo potencia española primerísima en Zurich o Bruselas, en Hamburgo o Liverpool, en París, Estocolmo o Varsovia. Pero en Madrid (...) ¡Qué poco pesábamos!". Martín Domínguez Barberá (Proclamación de la fallera mayor, 1958).



la manifestación en defensa de la financiación justa para la Comunitat Valenciana ha sido una realidad. Al margen del indecente baile de cifras, -más acusado por la injerencia de la delegación del Gobierno- 60.000 valencianos recorrieron, siguiendo un trayecto absurdo, varios kilómetros por las calles de la capital, hasta finalizar en las solemnes torres dels Serrans. El delegado gubernamental, Juan Carlos Moragues, consiguió que la comitiva no pasara por delante de su despacho. No era una procesión ni una maratón. Se trataba de un ¡basta ya! en forma de clamor de un pueblo. La actitud exquisita de los organizadores evitó la sede del PP, para eludir cualquier interpretación aviesa de que se quisiera atronar los oídos de Isabel Bonig con los sones de la Muixeranga o los compases del himno del maestro Serrano. Mala conciencia. No pasó nada. Tan poco ocurrió, que quince mil extremeños en Madrid, con el aguerrido Fernández Vara al frente, hicieron más ruido. Merecieron mayor atención de los medios de comunicación «nacionales» -incluidas las televisiones y radios públicas- que muchos más miles de valencianos que habían elegido su tierra para reivindicar sus derechos. Y pasaron desapercibidos. No interesaba. Martín Domínguez ya lo dejó claro en marzo de 1958: Silencio fuera y silencio cobarde dentro.



Empresarios/País

El deseo está cumplido. La ambición también. La Confederación Empresarial Valenciana que nació con vocación provincial en 1977 ya tiene ámbito autonómico. Primera duda: quedarse en Comte de Carlet o mudarse a Hernán Cortés,4 edificio pagado otrora con el dinero del Sindicato de Frutos y Productos Hortícolas, hoy perteneciente al patrimonio sindical. Pero la sede no es relevante. Detrás de este lance de estatutos y circunscripción territorial hay interrogantes y trasfondo político. Se supone un proyecto empresarial que cree en la autonomía y en la Comunitat Valenciana. Desde 1981, cuando nació Cierval, que era interprovincial, no ha sido posible conocer el proyecto de país que tienen los empresarios «tots plegats». No basta con actuar en nombre de los empresarios ante la Generalitat, hay que acreditar la representatividad sectorial y territorial. Sentirse, ser y actuar.



Claridad

¿Por fin las comarcas tienen voz en una organización que por su propia crisis ha dejado de ser triprovincial? ¿La realidad comarcal de La Safor, la Plana, L´Alcoià, La Ribera, Requena- Utiel o la Vall d´Albaida y La Costera, se tiene en cuenta? ¿Vamos a seguir de espaldas a los sectores y a los clúster de Benidorm o del azulejo? ¿Se comprende que las organizaciones empresariales, que sociológicamente son conservadoras, han de ser independientes de cualquier partido político? ¿Se afrontará el desafío tecnológico, la investigación, la competitividad, la productividad, la promoción internacional y de la exportación, la formación eficaz y la implantación en toda la geografía de la CV? ¿Los empresarios van a comprometerse con la sociedad en la que viven más allá de la negociación laboral colectiva? ¿Saben que la cultura y la educación universitaria forman parte de su misión? La sociedad que no cuida la formación académica superior ni las redes de desarrollo científico está condenada al fracaso.



Paz social

En la cumbre de Göteborg, la Unión Europea ha aprobado en veinte consideraciones el Pilar Social Europeo. Es la declaración de los derechos fundamentales de los 450 millones de ciudadanos—sin británicos-- de la Unión en la vertiente social, resumidos en tres apartados, que van desde la igualdad de oportunidades y acceso justo al mercado, las condiciones de trabajo dignas y la protección social. A destacar dos apartados: juventud y sanidad. Los derechos de la juventud en el campo de la formación continua, trabajo en prácticas y oferta de empleo aceptable en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o al finalizar los estudios. La sanidad universal con el reconocimiento del derecho de toda persona a asistencia sanitaria de carácter preventivo, curativo y de buena calidad. A tomar nota por el exconseller de Sanitat del Partido Popular, Manuel Llombart , actual director del Instituto Valenciano de Oncología y oráculo de la fundación FAES de J.M.Aznar.

Hasta ahí un manifiesto de contenido social que llevaba más de veinte años sin tratarse en una cumbre europea. Consiste en avanzar y combatir los argumentos de populistas y euroescépticos. Inteligente y oportuno, pero con retraso. La declaración de intenciones obliga a todos los países Miembros, incluido el Reino de España, donde se incumplen los principios constitucionales en esta materia. ¿Qué ocurrirá con los europeos? En un Estado donde la ministra de Agricultura, García Tejerina, necesita que le digan que los campos pasan sed para actuar, todo es posible.