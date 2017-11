La empresa valenciana frente al cambio climático

Este miércoles, 29 de noviembre de 2017, presentaremos oficialmente el documento base de la nueva Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático. Lo haremos en las instalaciones de Feria Valencia, en el marco del I ECOFORUM sobre Cambio Climático que va a celebrarse los días 28, 29 y 30 de noviembre en el recinto ferial valenciano. El lema elegido para este primer ECOFORUM es "L'Empresa front al Canvi Climàtic", y no es por casualidad que hayamos elegido esta temática como marco de referencia para la presentación del borrador de la nueva Estrategia Valenciana de Energía y Cambio Climático.

Desde la Generalitat tenemos muy claro que nuestras políticas de mitigación y adaptación a los retos que plantea el calentamiento global servirán de bien poco si no conseguimos que nuestra Estrategia cuente con el respaldo del sector empresarial, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes empresas. Porque nuestra capacidad de acción, muy especialmente en el ámbito local y autonómico, pasa, ineludiblemente, por un serie de medidas que deben implementarse desde un compromiso compartido entre la responsabilidad pública y la privada.

Por ello hemos elaborado el borrador de esta nueva Estrategia mediante un proceso participativo alejado del foco mediático que se inicia en 2015 con la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, reunida en 5 ocasiones a lo largo de estos dos años, y continúa, sin prisa pero sin pausa, con el Grupo de Trabajo de Cambio Climático creado en el seno del Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente (CAPMA). Me interesa mucho resaltar que este Grupo de Trabajo del CAPMA, reunido una decena de veces en los últimos meses, está compuesto por representantes de organizaciones empresariales, sindicatos, Universidades, grupos ecologistas, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y digo que me interesa mucho resaltar la composición de este Grupo, porque en las últimas semanas hemos tenido que escuchar algunas críticas respecto a nuestra supuesta inacción en esta materia. Y es posible que, desde la Secretaría Autonómica que dirijo, hayamos cometido muchos errores, pero les puedo asegurar, sin un ápice de soberbia, que los funcionarios de la Dirección General de Cambio Climático, con su responsable Joan Piquer al frente, así como los representantes del mencionado Grupo de Trabajo del CAPMA han realizado una tarea ímproba durante los últimos meses para elaborar el documento base de esta nueva Estrategia. Por tanto, es de justicia reconocer el trabajo bien hecho por este nutrido grupo de profesionales y, en todo caso, quien suscribe asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de los errores que se hayan podido cometer.

Lo cierto es que partimos de una base poco sólida. El documento estratégico que nos encontramos hace poco más de dos años tenía carencias imperdonables. A los responsables del PP se les olvidó (?) incluir en la Estrategia Valenciana sobre Cambio Climático el apartado dedicado a la Energía. Y resulta muy difícil de entender que un planteamiento estratégico en esta materia, aunque sea en un ámbito territorial más reducido como el autonómico o el municipal, no tenga en cuenta probablemente uno de los aspectos más importantes a la hora de enfrentarse al calentamiento global, la producción y distribución de Energía.

Durante estos meses de trabajo discreto, hemos intentado corregir estas carencias, pero sigue siendo necesaria una colaboración decidida por parte de nuestras empresas para que podamos superar el que probablemente es el mayor reto al que se enfrenta la Humanidad: el Cambio Climático. Por ello decidimos impulsar este primer ECOFORUM. Porque sabemos a ciencia cierta que muchas de nuestras empresas son pioneras en el sector de la investigación y la innovación; que muchas van por delante de la propia administración pública en proyectos de I+D+i relacionados con la gestión de los recursos hídricos, la reducción de gases de efecto invernadero, la movilidad sostenible o la reducción, reutilización y el reciclaje de residuos. En definitiva, desde la Generalitat tenemos muy claro que para mitigar las consecuencias derivadas del Cambio Climático y adaptarnos a esta nueva y dura realidad, las soluciones que provengan desde el sector empresarial serán, con toda probabilidad, tan eficaces o más que las que podamos plantear desde la administración pública valenciana.

Nuestro deber como representantes de un gobierno autonómico progresista es garantizar, por encima de intereses particulares, el interés general; pero eso no quita para que aunemos esfuerzos entre el sector público y el privado que redunden en beneficio de la inmensa mayoría. Porque, al igual que el sistema comunista se demostró fallido en muchos ámbitos de actuación, el sistema capitalista o "consumista" está demostrado que provoca también graves problemas de difícil solución. Los recursos de que disponemos son limitados y actuar como si no lo fueran es un ejercicio suicida de una irresponsabilidad enorme. Nuestro sistema de producción, nuestro modelo de desarrollo económico ha de ser sostenible o estamos condenados al peor de los fracasos. El Cambio Climático es una de las peores consecuencias de tanto despropósito. Así lo determinan la mayoría de los científicos y de los organismos internacionales, y por ello la Unión Europea apuesta claramente por la financiación de aquellas políticas y proyectos relacionados directamente con la Economía Circular y las Smart Cities (Ciudades Inteligentes). Y por ello un grupo de 20 países, liderados por el Reino Unido y Canadá, entre los que desgraciadamente no se encuentra España, han apostado en la última Cumbre del Clima de Bonn, la COP23, por abandonar el carbón para generar electricidad antes de 2030.

La crisis económica que hemos atravesado, y de la que todavía no hemos conseguido salir, ha puesto de manifiesto que buena parte de las empresas valencianas que han sobrevivido a este cataclismo económico lo han hecho por su capacidad competitiva en un escenario globalizado, lo que les ha permitido exportar productos y conocimiento. Otras han sido capaces de establecer modelos de negocio que responden de forma muy característica a usos y costumbres muy arraigados en nuestra sociedad, muy nuestros. Y la riqueza de nuestro territorio y sus gentes sigue siendo un atractivo esencial para los millones de turistas que nos visitan año tras año.

Las empresas valencianas deben ser actores protagonistas de un crecimiento económico basado en la sostenibilidad. Y los estudios especializados demuestran que los empleados prefieren trabajar en compañías sostenibles, los consumidores optan por comprar productos y servicios con esta característica (como nos reconocieron hace poco directivas de Mercadona) y los inversores se inclinan por depositar su confianza en empresas responsables. Las decisiones empresariales basadas en prácticas más respetuosas con el medio ambiente implican beneficios directos. Promover el cuidado del medio ambiente como una parte importante de la gestión de la empresa mejora la reputación de la marca. Los procesos de diseño de nuevos productos más sostenibles pueden ahorrar costes. El cálculo de la huella ambiental, como sucede en Francia, debe tener beneficios y exenciones fiscales. El uso eficiente de la Energía y el Agua mejora también el acceso a recursos financieros. La sensibilización y formación de los trabajadores y cuadros directivos tiene consecuencias directas muy positivas sobre el clima laboral. Y la reducción de residuos así como la búsqueda de nuevos sistemas para valorizarlos aumenta la proyección empresarial a largo plazo.

En nuestra Comunitat existen diferentes iniciativas de asociaciones y fundaciones cuyo objetivo es dar a conocer, impulsar y promover el desarrollo empresarial sostenible, responsable y ético, como la Fundación Étnor, el Club de Sostenibilidad de la Comunitat Valenciana o Aliados por la Biodiversidad. Todas ellas cuentan con nuestro apoyo y colaboración, al igual que la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible de la Comunitat Valenciana.



Entre todos tenemos que ser capaces de cambiar el paradigma actual de crecimiento a cualquier precio por un modelo de desarrollo que no esquilme nuestros recursos naturales e hipoteque nuestro futuro y el de nuestros descendientes. La Comunitat Valenciana ha de ser pionera en esta nueva etapa y la empresa valenciana, la mejor situada para hacer frente al Cambio Climático. Sobre todo ello hablaremos esta semana en el ECOFORUM de Feria Valencia. Os esperamos.

*Julià Álvaro es secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático