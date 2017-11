Quatre anys sense RTVV: les raons

Avui, 29 de novembre, es compleixen quatre anys del tancament de RTVV per decret del Partit Popular per a no complir la sentència del TSJCV. Es compleixen també dos anys i mig de l´arribada del Govern del Botànic a la Generalitat sense que hagen reobert aquests mitjans. Seguim sent l´únic territori amb llengua pròpia sense ràdio i televisió públiques, i l´única televisió pública que es manté tancada en tot Europa. De tot açò, l´únic culpable és sens dubte el PP, però qui no repara danys també ho és per inacció.

Per què tant retard? La nova llei, els nomenaments del Consell Rector, de la directora general i la total renovació de l´edifici de Burjassot estan fent eterna l´engegada. Per si açò fóra poc, la Unió de Periodistes ha decidit demanar la suspensió cautelar del procés de les borses de treball.

Si escoltem als polítics, la culpa sempre és de l´altre. El secretari autonòmic de Comunicació, en la seua última compareixença, va repartir les culpes d´aquest retard entre la directora general, Les Corts i el Consell Rector en afirmar que sí haguera sigut possible tornar a emetre a l´octubre del 2015. Els polítics parlen de la independència i els formalismes del Consell Rector per a acusar a aquest òrgan d´incomplir terminis mentre els partits del tripartit recelen dels seus companys de viatge€

Ha triomfat la idea de començar des de zero: nova llei, noves instal·lacions€ i sobretot nous treballadors. Des de Generalitat mai es va voler arribar a un acord amb CGT per a evitar la via judicial i es van rebutjar les propostes que hagueren suposat la recuperació dels drets que va tallar arran el PP i una ràpida reobertura.

Aqueixos nous mitjans naixeran a més amb un nou model que ignora l´opinió de la comissió dels experts universitaris i la dels treballadors amb experiència. S´ha dissenyat una plantilla que només cobrirà les necessitats bàsiques d´informatius. La resta haurà de subcontractar-se pel que ens trobarem amb una ràdio i televisió que ja naixen privatitzades i que serviran un producte de menor qualitat on l´única cosa important és que les empreses privades tinguen beneficis. En definitiva, el model que ha implantat el Partit Popular en altres comunitats autònomes com Múrcia i Aragó que no tenen idioma propi, només que ací qui planteja aqueix model de televisió neoliberal és un govern suposadament progressista€

En el seu naixement la nova À Punt Media no ha sigut aliena a altres escàndols. El nomenament de la directora general ha sigut recorregut per un candidat no triat que va qualificar el procés de «tongo disfressat de concurs públic per a triar a una persona afí ideològicament al poder» i algunes de les places de caps i sotsdirectors les han obtingudes membres del grup d´amistats de la dirección. En definitiva, uns mitjans que naixeran sota el dubte, amb vicis del passat i amb un model privatitzat molt allunyat del que ha de ser un servei públic fet per un govern progressista.