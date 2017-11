Llega la primera ola de frío

El arranque del invierno meteorológico, que empieza mañana, primero de diciembre, va a ser crudo. Entramos en la primera ola de frío de la temporada, merced a una advección de aire ártico que afectará en los próximos días a toda la Península y Baleares, y que no va a ser cosa de 24 horas, sino que todo apunta a que tendremos que abrigarnos mucho hasta bien entrada la semana próxima. Durante el viernes y este fin de semana la nieve va a ser noticia, en especial en la mitad norte peninsular, algo que supone una magnífica noticia para las estaciones de esquí, que comienzan su temporada en los próximos días y para las que este temporal llega como una bendición de cara al tradicional puente festivo de diciembre. Con la falta de precipitaciones que arrastramos, muchos amantes de la nieve eran pesimistas para el estreno de la temporada. En cualquier caso, si bien en los Pirineos y zona cantábrica se esperan nevadas significativas, en el resto de España la cosa no va a llegar a tanto en cuanto a precipitaciones. Lo que sí va a ser generalizado es el frío intenso. Aemet prevé que la masa de aire ártico se instale unos cuantos días sobre España, así que habrá que estar atentos a las temperaturas nocturnas del próximo fin de semana, que serán muy bajas en amplias zonas del país, incluidas zonas de costa, donde no se puede descartar que llegue a helar. Dependerá de que calme el viento y el cielo quede despejado. Frío aparentemente anticipado, aunque no tanto, ya que realmente el viernes nos metemos en el invierno meteorológico, que comprende el trimestre diciembre-enero-febrero.