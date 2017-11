La España complicada

Cuando se reitera con insistencia lo que ocurrió hace 40 años y no se explica lo que ha venido sucediendo durante este tiempo para haber llegado a donde estamos, nos encontramos con un mosaico de pretensiones que van a ser muy difíciles de satisfacer porque con el incremento del bienestar, que lo ha habido, ha subido también el nivel de intransigencia social. Y tanto para la Unión Europea como para España y en particular para la Comunidad Valenciana no vienen tiempos mejores, a pesar de nuestra injusta financiación autonómica y que nuestra renta per cápita está más cerca de la de los extremeños que la de los vascos, catalanes o madrileños.

En cuanto a la UE está pendiente el resultado de un ajuste presupuestario ya que Bruselas dejará de ingresar 10.000 millones de euros cada año como consecuencia del brexit. Ya se escuchan voces de alarma sobre las aportaciones a los fondos de cohesión que podrían dejar a la Comunitat Valenciana fuera de futuras asignaciones y solo en el escenario más favorable, Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha se considerarían beneficiarias como regiones con menor índice de desarrollo. Las distintas regiones españolas o comunidades autónomas objeto de estas ayudas tienen previsto recibir 38.000 millones de euros en el período 2014-2020.

Si por el lado de la economía el panorama no es muy alentador, por el lado de los presupuestos de Defensa, de capital importancia, las cosas no anticipan mejores alternativas, teniendo en cuenta que las aportaciones de España a ese capítulo deberán ser cada año superiores a las actuales. Tanto para el funcionamiento y financiación de la OTAN después de los mensajes de Donald Trump, como para la nueva estrategia europea de defensa que ya anticipó hace unos meses Angela Merkel, el esfuerzo financiero de España se va necesariamente a incrementar en unas cantidades que se deberán detraer de otros destinos presupuestarios.

En cuanto a la situación política en España, no se sabe con certeza si se espera a los resultados electorales del día 21 de diciembre en Cataluña, al día 22 con el gordo de la lotería o al 28, día de los Santos Inocentes. El panorama no puede ser más desalentador, no solo en Cataluña sino en el resto de España, excepción hecha del País Vasco cuyo gobierno se toma un respiro para negociar nuevos presupuestos con Mariano Rajoy y demostrar entre ambos, cosa ya sabida, que los españoles no somos todos iguales.

¿Cómo es posible decir con el panorama actual que los valencianos no queremos ser más que nadie pero menos tampoco? ¿Ese es el núcleo de nuestro discurso político? Si repasamos nuestra reciente historia de gobierno autonómico, comenzamos por Joan Lerma, instalado de manera vitalicia y silente en Madrid, y hemos pasado por el conversador telefónico Eduardo Zaplana, el banquero manchego José Luis Olivas y el devoto Francisco Camps hasta llegar a Ximo Puig con pretensiones de quedar bien con todo el mundo. Pero la realidad es que estamos donde estamos. Sin tener ningún peso político en Madrid, sin tener un modelo económico, cultural y social a donde se quiere llevar a la Comunitat Valenciana, recibiendo con alegría a CaixaBank y al Banco de Sabadell como consecuencia del destrozo impune que se perpetró contra el Banco de Valencia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (menuda alegría) y, lo que es más grave, sin disponer a la vista de unas élites políticas, empresariales, universitarias, profesionales, sindicales, vecinales y culturales que nos permitan tener un cierto optimismo para el próximo futuro.

Gobernar no es fácil. Y en eso tiene razón Rajoy. Pero cuando en España y en la Comunitat Valenciana es pesimista hasta la gente más joven que va de cara a la vida, algo se está haciendo mal. Y en estas circunstancias gobernar resulta más difícil todavía. La España complicada necesita importantes y profundas reformas, pero necesita previamente descontaminarse. Lo difícil es que quienes han sido los autores del problema no pueden ser los autores de la solución, simplemente porque no son creíbles para el ciudadano. Es necesaria una verdadera transformación de nuestra clase política que mire al futuro y que sea capaz de explicarlo a los ciudadanos. Capaz de anticiparlo a pesar de las incertidumbres. Que sea honesta, coherente, veraz, autocrítica y con sentido de Estado. Que dé ejemplo. Que esté capacitada para preparar y representar a la sociedad española, y a la valenciana en particular, como un actor importante en la Europa común en la que la soberanía y el estado nacional deberán ir abandonando todavía más buena parte del significado que tuvieron en los siglos XIX y XX si pretendemos recomponer, ampliar y mantener el actual estado de bienestar.