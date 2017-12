Los congresos de meteorología y climatología son eventos donde los científicos de una determinada disciplina, o ciencias afines que tienen como objetivo el estudio de temáticas similares se encuentran para actualizar los conocimientos. A menudo se hacen libros de los congresos con artículos. En los congresos se hacen comunicaciones orales donde los investigadores resumen los avances de sus conocimientos. También se llevan pósters donde está condensada la información científica en gráficas, tablas y textos.

Las mesas redondas son frecuentes en estos congresos y sirven para resumir los conocimientos y contextualizarlos en el estado actual de la disciplina. En España se hacen varios congresos, los anuales del AME, Asociación Meteorológica Española, los bianuales de la AEC (Asociación Española de Climatología), las Jornadas Meteorológicas Eduard Fontserè que se realizan anualmente. Pero en el extranjero destacan los congresos de la Asociación Meteorológica Americana (American Meteorological Society), los congresos de la Organización Meteorológica Mundial, los congresos mundiales de la IAUC (International Association for Urban Climate, Asociación Internacional para el Clima Urbano). También destacan los congresos organizados por la Associació Catalana de Meteorologia en diferentes lugares de la geografía mediterránea para analizar la peculiar meteorología de los países ribereños (International Conference on Meteorology and Climatology of Mediterranian, Conferencia Internacional en Meteorología y Climatología del Mediterráneo).