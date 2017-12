A la paz y la reconciliación, solo por la verdad

La entrega por EE UU a España del coronel y exviceministro salvadoreño Inocente Montano, considerado uno de los máximos responsables del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría, vuelve a poner sobre la mesa el proceso de reconciliación y de justicia desarrollado en El Salvador tras los años de terror sufridos. El abogado valenciano José Ramón Juániz ha sido testigo directo del mismo como juez del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador.

La verdad es el alma de la justicia y el corazón de la reconciliación. La verdad nos descubre el dolor y el sufrimiento ajenos y nos vacuna frente a la impunidad, el silencio y el olvido. La verdad nos invita al encuentro con el dolor del que sufre injustamente; nos impregna con las cenizas de proyectos de vida calcinados en las hogueras de la violencia, del genocidio, del feminicidio y del infanticidio de pueblos sacrificados por la barbarie más inmisericorde. La verdad identifica y dignifica a la víctima ignorada u olvidada; pero también señala al victimario y le enfrenta con la responsabilidad de sus propios actos.

La verdad repara, restaura y alimenta el espíritu y la autoestima; pero no colma la sed de justicia, ni garantiza la reconciliación. Por eso afirmamos, siquiera metafóricamente, que la verdad es el alma de la justicia, en la medida en que al hacerse aquélla evidente y real, nos coloca ante la necesidad de arbitrar medidas de reparación y de exigencia de responsabilidades, lo que es la expresión de la justicia. Al mismo tiempo, decimos también que la verdad es el corazón de la reconciliación; porque desde su conocimiento, se pueden activar tanto el arrepentimiento del victimario como el perdón de la víctima, facilitando con ello el encuentro y el equilibrio social y comunitario; en definitiva, el camino hacia la reconciliación y la paz en una sociedad herida, fracturada y dividida. De donde es necesario concluir y afirmar, con la misma certeza, que sin verdad no es posible justicia y mucho menos reconciliación, quedando vacía de contenido la petición de perdón genérica que no se fundamenta en el reconocimiento de la verdad.

En estos nueve años de relación con las víctimas en el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, lo hemos escuchado repetidas veces en sus testimonios, cuando se enfrentan a la hipótesis del perdón: «no sé si podría perdonar»; «quizá pudiera»; «es posible». Pero todas concluyen igual: «Antes de perdonar, tengo que saber a quién debo perdonar; quienes saben la verdad, antes deben contarla». Porque la verdad es el presupuesto necesario e indispensable para superar con éxito cualquier proceso de transición hacia una sociedad democrática, justa y pacífica, desde el conflicto armado o desde regímenes políticos sin libertades. Por eso, la verdad es también el punto de partida en la solución de conflictos sociales violentos, como el que hoy asola al pueblo hermano de El Salvador, al tiempo que su ausencia sigue siendo la enfermedad crónica que contamina nuestros ya cuarenta años de democracia. Porque a la paz y a la reconciliación solo se llega a través de la verdad.

Los valedores interesados del opio del olvido, aquí y en cualquier lugar del mundo, defienden que no hay que remover las heridas del pasado, que la verdad solo abre viejas heridas ya cicatrizadas con el paso del tiempo e incluso con la desaparición de los posibles victimarios. «Mejor hay que mirar hacia el futuro»; «no hay que abrir viejas heridas», suelen decir. Recuerdo las sabias palabras que Jon Cortina dedicaba a tales eruditos de la desmemoria, cuando explicaba su tarea de búsqueda de niños y niñas desaparecidos en el conflicto armado de El Salvador: «Alguna gente me dice: ¿por qué quiere seguir removiendo estas cosas? ¿por qué sigue removiendo este dolor, por qué juegan con ello? Esas personas no entienden que lo que buscamos es exactamente mitigar el dolor, a través del hecho de que la familia pueda encontrarse con su hijo. A veces siento que no es un cuestionamiento real, sino que obedece a actitudes defensivas y a excusas políticas. Algunos dicen, incluso, que los niños quedarían peor si conocen a sus familias. En el fondo de un comentario así hay una tremenda discriminación hacia la gente más humilde de nuestra sociedad. Decir eso de cualquier ser humano es una barbaridad, creo yo». Y efectivamente así es. Quienes defienden esa actitud, acreditan, sobre todo, una profunda falta de humanidad. Porque, como seres humanos, sabemos que las heridas de ese dolor provocado por el terror nunca se han cerrado y nunca se cerrarán. La verdad no abre las heridas que siguen abiertas, ni desgraciadamente tampoco puede cicatrizarlas. Como mucho, la verdad sólo puede suponer para la víctima una especie de bálsamo que alivia el dolor y ayuda a convivir con él. En cambio, el olvido mantiene la herida siempre infectada y hace insoportable la sobrevivencia, denigrando a las personas y a la historia. ¿Olvidar el dolor? Es imposible. ¿Convivir con el sufrimiento, con la ausencia y el vacío que deja el ser querido o con la impotencia desafiante de la pérdida de salud? Ese es el objetivo que posibilita la verdad y que culminan la reparación y la justicia.

En nuestro trabajo de colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y con la Red de Comités de Víctimas de El Salvador durante las nueve sesiones del tribunal, así como en nuestro encuentro con las víctimas de otros pueblos y con las víctimas del franquismo y del terrorismo más reciente, especialmente de ETA, hemos aprendido de las víctimas cuatro lecciones fundamentales.

La primera es, sin duda, que las víctimas nos piden verdad, justicia y reparación. Pero siendo esto cierto, las víctimas nos transmiten, sobre todo y antes que nada, su profundo dolor. Y cuando te abrazas a ellas, incluso se puede tocar ese dolor. Por eso, nos resulta incomprensible desde la propia naturaleza humana que alguien pretenda ignorarlas o condenarlas al olvido. En estos nueve años hemos podido constatar crímenes horribles perpetrados de forma indiscriminada contra la población civil más indefensa, fruto de una práctica sistemática, preconcebida y desarrollada por los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad de El Salvador, con voluntad criminal de extinguir a la población campesina. Crímenes similares a los provocados por el ejército rebelde en nuestra guerra civil y por la dictadura franquista, cuya calificación como crímenes contra la humanidad es insdiscutible, incluso para el propio Tribunal Supremo de nuestro país. ¿Quién podría sostener racionalmente que heridas de esta naturaleza puedan algún día cerrarse, por mucho que se conozcan los autores intelectuales y materiales de estos crímenes? Las víctimas nos piden cercanía, proximidad a sus vidas, a sus comunidades, reconocimiento social, verdad, justicia y reparación.

La segunda lección aprendida de las víctimas en estos años, es que el dolor que provoca el terror siempre es el mismo, sea cual sea el lugar o el contexto histórico de la herida que lo cause; porque el dolor de las víctimas es universal.

Durante estos años hemos reflexionado mucho sobre la experiencia del Tribunal de El Salvador, influenciados decisivamente tanto por la situación salvadoreña, como por la que vivimos en España en esta materia, con miles de víctimas olvidadas y jueces perseguidos por investigar los crímenes del franquismo. Cerrar las puertas de la verdad a la investigación judicial de dichos crímenes es algo que nos repugna desde lo más profundo de nuestra conciencia crítica. Como ignominiosa es, asimismo, la atolondrada y precipitada abolición de la justicia universal en España. La universalidad del dolor de las víctimas se corresponde necesariamente con la universalidad de la justicia. Porque si nuestra condición humana nos hace iguales ante el dolor, de la misma forma todos somos iguales ante la ley que garantiza el respeto a los derechos que como seres humanos todos tenemos. Este es el principio fundamental que consagra la justicia universal. Por eso, la persecución de los crímenes contra la humanidad requiere que no haya fronteras para la impunidad; lo que legitima a cualquier país del mundo para investigar estos crímenes con independencia del lugar del planeta en el que puedan haberse cometido.

La tercera lección que nos enseñan las víctimas es que su dolor no admite diferencias de consideración en función de la ideología o la indumentaria del victimario, sea un uniforme militar, un antifaz o una boina negra. Todas las víctimas necesitan el mismo reconocimiento, y no puede haber víctimas siempre presentes y víctimas olvidadas. La situación es particularmente grave en España, donde contrasta la presencia justa y legítima de las víctimas del terror de ETA, con el olvido sistemático de las víctimas del franquismo; lo que impide el desarrollo progresivo de instrumentos de justicia restaurativa, en orden a una verdadera reconciliación. No obstante, es justo reconocer el paso que supuso la Ley de la Memoria Histórica y las importantes iniciativas legislativas y administrativas de algunos gobiernos autonómicos en ese campo y, asimismo, las actuaciones de carácter particular que ya se vienen practicando por grupos de víctimas del terror más reciente, acercando y propiciando el encuentro entre víctimas y victimarios. La historia nos ha demostrado que en el marco de la justicia transicional los tribunales ordinarios no son la única solución.

Es necesario propiciar en realidades como la española, la salvadoreña y otras, espacios de encuentro común dónde compartir dudas éticas y dolores morales, así como lugares dónde se pueda manifestar y tocar el dolor de quienes sufren y siguen sufriendo, con independencia de la ideología del victimario. Esta es la cuarta lección que nos dan las víctimas. Y así, finalmente, hemos aprendido que el dolor de las víctimas es el lugar de encuentro necesario para una sociedad o país herido por el terror. Porque nadie, ni ideología alguna puede justificar su ausencia a esa convocatoria. Todos, incluso los victimarios, somos llamados a ese lugar de encuentro con el dolor de las víctimas.

«Terror-dolor-valor». Esa es la ecuación ética que afrontamos y podemos resolver desde la justicia restaurativa. Porque una sociedad herida por el terror, requiere una sociedad y un Estado valientes que afronten el dolor de todas las víctimas, sin amputaciones ni olvidos de ninguna clase.