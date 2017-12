Tres lapsus del Botànic

«A força d´aliar-se amb l´adversari: alacrà que s´immola en anell de foc. Com un cap-gros unflat per la supèrbia, el país ha crescut en la derrota». Jordi Botella (Alcoi, 1958).

Ante el reto electoral de 2019 el Consell del Pacte del Botànic se enfrenta a tres cuestiones pendientes. El posibilismo, la disfunción comunicativa y el factor empresarial, constituyen piedras angulares del compromiso para transformar la sociedad. Desde la implantación de la autonomía, hemos vivido dos momentos clave para el avance progresista en el País Valenciano. En 1982, constitución del primer Consell, reglado y con competencias, encabezado por el mejor presidente constatable de la Generalitat, Joan Lerma i Blasco. Protagonista de éxitos y embrión de fracasos que después hemos cosechado. Y en 2015 el insólito pacto de progreso en el que confluyeron Compromís , restos del PSPV y la marea de Podemos, en una acción de gobierno inconclusa.

Posibilismo. Hay principios irrenunciables que merecen un haraquiri. Aunque la política sea el arte de lo posible, el historiador Josep Fontana se refirió «als moments del triomf del possibilisme», sobre todo al final del mandato presidencial lermista, como una etapa en la que predominó el complejo de debilidad en el PSPV, cuando le había cogido gusto al poder y presentía que se le escapaba de las manos. Sin principios no hay dignidad. Su rechazo suscita mala conciencia en la izquierda. La derecha al uso directamente no sabe de ética. El posibilismo malogra muchas acciones de gobierno y quema oportunidades. Por eso el desafío cultural valenciano no avanza según las expectativas. La derecha tiene claro que terreno conquistado se congela pero no se esfuma. El retraso en la recuperación de la la sanidad, la educación, el Consell Jurídic Consultiu sin reconducir, la trilateral entre la RACV, l´Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Consell Valencià de Cultura, el Consell Econòmic i Social y el área económica, vital para encauzar la generación de riqueza y de empleo, han complicado su ejecución. Las vacilaciones se han trasladado a un país que necesitaba airear y limpiar su entramado institucional. Las dilaciones se pagan. Así se ha llega al ecuador de la legislatura con los deberes por hacer.

Disfunción comunicativa. La política de comunicación del Consell de Ximo Puig no ha sido buena ni mala. Simplemente no ha existido. El paradigma de este vacío ha sido la frustrada carrera en pos de una radiotelevisión pública de ámbito autonómico. Los valencianos han sufrido un sinnúmero de promesas incumplidas acerca del ente radiotelevisivo. También padeció el expresident Lerma—muy próximo a Ximo Puig—para crear RTVV. Sus peores enemigos estaban en las filas socialistas que dirigían entonces el Gobierno español. Ni Felipe González ni especialmente, Alfonso Guerra querían que los valencianos tuvieran su televisión. Caro juguete. ¿Y si se les escapaban las anguilas del capazo? Un error es la decisión de premiar, en las condiciones de contratación del personal, a quienes trabajaron en la desaparecida RTVV y que ha merecido la demanda en los tribunales por parte de la Unió de Periodistes Valencians. Con el correspondiente recurso para que se paralice cautelarmente sine die el reclutamiento. Por cierto, ¿a quién se le ocurrió llamarle a una radiotelevisión «À punt» con marca y diseño propios de supermercado? Sus exégetas dicen que el punto alude al círculo de la paella o a la redondez de la naranja. Menos mal que no se les ocurrió invocar la O de Sant Joan o la concavidad de la «piuleta y el tronador».

Estrategia empresarial. Desde que se fraguó el Pacte del Botànic, que se rubricó, por el estamento empresarial, en el Palau de la Generalitat entre Ximo Puig y Juan Roig (hay foto) no había ocurrido algo tan significativo como la escenificación del desencuentro entre Isabel Bonig, por el PP y Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica, a cuenta de la alineación—in extremis-- de la cúpula empresarial con la mayoría gobernante y los sindicatos en la multitudinaria manifestación del 18-N para reivindicar que los valencianos merecen financiación decente y justa. La represalia de la «Thatcher de Vall d´Uixó» ha sido reprobar la asignación de subvenciones en los presupuestos autonómicos a patronal y sindicatos mayoritarios, que instituyó - con gran esfuerzo de José Vicente González - y aprobó el PP cuando mandaba en la Comunitat Valenciana. Mientras, el viaje esponsorial discurría por Canadá en misión comercial organizada por las Cámaras de Comercio –donde hay elecciones que se han de arreglar—y promovida por la Generalitat Valenciana, en una entente a tres bandas—CEV (Salvador Navarro), Cámaras (J.V. Morata) y Consell (Puig & Climent)—al máximo nivel en un momento crucial. La duda es si las entidades económicas fuman la pipa de la paz con el Pacte del Botànic o si la Generalitat se suma al tinglado empresarial en «grosse koalition». A la alemana.