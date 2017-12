«La manada», com les hienes

El dia 18 de novembre passat, Levante-EMV publicava un article titulat De Nevenka a La Manada, todo sigue igual, firmat per la directora d´este diari, Isabel Olmos, en què tractava el desagradable assumpte, que tots coneixem, protagonitzat per la dita manada i la xica víctima de tan heroica banda, en els Santfermins de 2016. L´autora de l´article, entre altres raonaments, establia un paral·lelisme entre el cas de Nevenka Fernández, ocorregut fa 16 anys, i el que ara ha estat d´actualitat, pel que fa als dos sofriments que ha de suportar una dona violada o assetjada: el de la mateixa violació o assetjament i la posterior depressió, aflicció i penitència que ha d´acompanyar necessàriament les víctimes d´eixos maltractes. L´autora acabava l´article demanant implicació de veus masculines en l´àmbit públic, posicionades en contra del que estava succeint en el juí a la manada. Com que, com a membre del gènere masculí, em sent al·ludit, m´hi posicione. Els arguments principals de defensa dels components de la dita manada han sigut que la xica en qüestió va consentir la relació, ja que no hi va oposar resistència visible, i després no ha tingut una vida monacal, sinó alegre i sense depressions públiques, ni cap mortificació ni sentiment de culpa.

És com si cinc individus encanonen l´encarregat de la caixa d´un banc; este, com és normal, es queda quiet i ells s´enduen tots els diners. A l´endemà graven el caixer passejant tranquil·lament amb la família i el dissabte següent, almorzant amb bona harmonia amb els amics. I quan són detinguts i jutjats arguïxen que l´empleat bancari no va oposar resistència i que eixe fet no li va causar ninguna mortificació, perquè seguia una vida la mar de normal. Per tant és també responsable del robo. Ningun advocat s´atreviria a sostindre eixa tesi com a defensa o atenuant d´un delicte de robatori amb intimidació, llevat que es tracte d´una pel·lícula còmica, d´humor negríssim.

En el transcurs del juí dels fets referits, i altres juís paral·lels, ha paregut que era la xica la que havia d´acreditar la seua innocència, i demostrar una heroïcitat que li haguera pogut eixir, fins i tot, més cara, i un comportament anodí i mongívol, abans i després del succés en qüestió. Però eixa acreditació no és pertinent, per dignitat de la dona i de tota persona. El que sí que han quedat acreditats és la condició i el caràcter de hienes dels components de la referida banda, anomenada la manada, perquè una manada és un «conjunt d´animals de la mateixa espècie que van junts, especialment d´animals salvatges». I una hiena és un dels pocs animals salvatges que ataca sense necessitat, no com ho fan altres bèsties, per menjar, sinó per pur plaer. Però ja em diran el plaer que hi ha en cinc hòmens per a una dona en un portal.

Mai he entés la satisfacció que pot produir una violació o un assetjament, com no siga la del pur sadisme o la pura maldat i crueltat. Que lluny està això de l´art de la seducció graciosa i de la floreta agraïda i agradable. I gens d´homenia demostren els violadors o assetjadors, perquè homenia (o donia, m´acabe d´inventar la paraula), en una de les seues accepcions, és «integritat, honestedat, humanitat en el tracte, bonhomia», virtuts completament absents en gent com els de la manada.