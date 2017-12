MEMORIA Y DIGNIDAD EN EL "PAREDÓN DE ESPAÑA"

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha cumplido 15 años en el seno de la Fundación "Societat i Progrés" y no puede menos que expresar su satisfacción por dos hitos que marcan un antes y un después en el memorialismo valenciano: uno de ellos es la entrada en vigor el próximo día 11 de la Ley de la Memoria Democrática Valenciana, empeño valiente que pondrá las cosas en su sitio en una Comunidad donde hasta la fecha no había nada regulado más allá de los Reglamentos de Policía Mortuoria, disposiciones arqueológicas o la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, gracias a la cual podemos realizar las exhumaciones practicadas en la Comunidad Valenciana hasta la fecha.

Por otra parte, es muy importante que Pedro Sánchez presentase en Paterna su nueva Ley de Memoria Histórica tras meses, como la Ley valenciana, de diálogo con memorialistas y juristas como Baltasar Garzón, Martín Pallín o Eduardo Ranz. Nadie como los socialistas para saber de las carencias y lagunas de la Ley actual; Zapatero la creó y muchos socialistas la han practicado (y a veces, sufrido) sobre el terreno€ pero esta vez se ha contado con nosotros para solucionar estas carencias; como memorialista y también como socialista adelanto mi satisfacción por ello; las dos leyes tendrán un Cuerpo Sancionador para enseñar a todos que la hostilidad e insumisión contra las leyes vigentes y el respeto a la Memoria de los demócratas, ahora sí tendrá consecuencias.

Las dos introducirán la Memoria democrática en todos los niveles educativos, tratarán con firmeza democrática y autoridad la retirada de simbología y honores al franquismo, harán que sean las Instituciones quienes cumplan con la investigación, exhumación y entrega a sus familias de los restos de los desaparecidos por el franquismo, acatarán y pondrán en práctica los compromisos internacionales contraídos por España en materia de Derechos Humanos€ es decir, con ellas España ingresará en la normalidad democrática europea en materia de Memoria y DD.HH.

Felicitamos a Pedro Sánchez por el escenario elegido para presentar la nueva Ley de la Memoria estatal; el "Paredón de España" fue una máquina de matar donde sacrificaron a 2.238 republicanos de todos los credos (también socialistas) y lugares, el segundo lugar de España donde más demócratas fusilaron cuando ya no había guerra ni bando alguno más allá del de los vencedores.

Apreciamos que quien puede ser un día Presidente del Gobierno tome contacto con esta dura realidad escuchando a familiares que sufrieron las angustias que aquellas carencias ocasionan, dando fe y apoyándole para superar entre todos las lagunas de una ley buenista que se pasan por el forro a diario l@s insumis@s contra los valores y la Memoria Democrática sabiendo de antemano su impunidad, haciendo de la Memoria enfrentamiento en lugar de punto de encuentro y reconciliación.

¿Estarán las otras izquierdas a la altura? Quienes conocieron vivos a los desaparecidos no pueden esperar más para cerrar su herida; no los frustremos de nuevo haciendo naufragar esta Ley en el Congreso.