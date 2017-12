Sí, què passa? Jo no vaig votar la Constitució. En 1978 presidia el PNPV, i ens vam abstindre en protesta per negar-s´hi al País Valencià l´accés a l´autonomia via article 151, reservat a les nacionalitats que havien plebiscitat l´estatut abans de 1936. Passaren els anys, vingué el 23F, accedírem a l´autogovern i, com el cavall que es posa a orinar quan altres cavalls orinen, contagiat de l´esperit del 78 se m´afluixaren els esfínters reivindicatius compartint pixarrada constitucional com altres ciutadans. Hui, atès que el 155 ha ressuscitat l´Espanya d´Ortega, Laín i Madariaga, com mai m´hauria imaginat, el «atado y bien atado» del defuntiño, el patrioterisme coent qual llista de noces en un tot a 100, el constitucionalisme dogmàtic com una declaració vaticana i el reaccionarisme vomitiu com un skin tirant-se rots amb pudor d´allioli, dic alt i clar: aquesta Constitució no és la meua.

No és la meua perquè en la bugada del 78 el laïcisme va perdre un llançol en educació, i posteriorment cinc cobertors (LODE, Logse, Lopege, LOE i Lomqe: cinc lleis que despleguen la Constitució sense recuperar la laïcitat). No és la meua perquè tracta com a desiguals les dues llengües oficials, considerant un deure conèixer el castellà i un dret el valencià (com si les llengües foren com el colesterol de les persones, que n´hi ha de bo i de dolent). No és la meua perquè els constitucionalistes la sacralitzen tant com els franquistes «los principios del Movimiento». Perquè prioritza el pagament del deute sobre qualsevol altra rúbrica pressupostària (article 135). Perquè li permet al PP canviar de jutge quan un cas li val mal, apartant del tribunal el magistrat que propicià que Rajoy declarés en la Gürtel. Perquè faculta al govern sustentat per un partit processat destituir el govern legítim dels catalans. I perquè en aquesta vall de llàgrimes que en diuen Espanya, cada cop s´identifica més la idea de nació amb Castella i rodalies. Per això i molt més, aquesta Constitució no és la meua.