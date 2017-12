Hace unos días se producía una noticia especialmente significativa: el conseller de Cultura, Vicent Marzà, presentaba en las Corts las líneas maestras de la nueva ley del IVAM. Una ley que trata de dar respuesta a las necesidades de un museo con casi treinta años de antigüedad que necesita (como cualquier otra institución) renovarse y adaptarse a los tiempos que le toca vivir.

El 18 de febrero de 1989 se inauguraba en València el IVAM, una de las instituciones culturales más importantes de nuestra comunidad y, desde luego, nuestro gran museo nacional. Personalmente creo que aquel día se produjo un hecho histórico, un museo de nuevo cuño abría sus puertas y lo hacía gracias a la conjunción de tres aspectos fundamentales: primero, una clara voluntad política por apostar por el arte y la cultura de calidad; segundo, un programa artístico muy bien pensado y trazado por su primer director (Tomàs Llorens); y tercero, un apoyo decidido de los sectores artísticos a un proyecto de primer orden.

Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, y no todas buenas. Ahora estamos en otro momento y no podemos quedarnos en una mirada melancólica hacia lo sucedido creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hoy, a escasos catorce meses del treinta aniversario del IVAM, volvemos a estar en las mejores condiciones para darle un impulso fundamental a nuestro gran museo. De algún modo, se repite la historia, ya que tenemos una Conselleria de Cultura y un gobierno de la Generalitat que apuestan decididamente por la cultura, el museo posee un proyecto artístico sólido y un programa de actuación bien definido y la comunidad artística y cultural apoya claramente la consolidación del IVAM en el panorama artístico nacional e internacional.

No podemos perder esta ocasión. Hay que mirar hacia el futuro con decisión y valentía, tenemos que construir y consolidar entre todos y todas ese gran museo que anhelamos, ese museo del cual nos sintamos orgullosos, ese museo que podamos recomendar en cualquier lugar dentro y fuera de España, ese museo al que podamos asistir a ver una exposición, escuchar una conferencia o participar en un taller que nos haga descubrir aspectos insospechados. Pues ninguna gran obra cultural (y el IVAM lo es) pertenece a nadie en concreto y pertenece a todas las personas amantes del arte. En este contexto, la nueva ley que se va a empezar a discutir en las Corts es una magnífica oportunidad para dotar al IVAM de las herramientas pertinentes que le permitan afrontar los próximos treinta años con nuevos bríos y capacidades.

A mi modo de ver, hay dos aspectos centrales que este proyecto de ley plantea que son claves para que el IVAM sea un museo del siglo XXI.

El primero de ellos se refiere al papel que deben tener los profesionales en la organización, programación y gestión del propio museo. Este proyecto apuesta, y yo estoy convencido de ello, porque sean las personas más capaces y con mayor experiencia, elegidas en base al código de buenas prácticas, las encargadas de dirigir artísticamente el IVAM. Las instancias políticas tienen que llevar a cabo (sin partidismo alguno) un papel de apoyo y de complicidad en esta tarea y no inmiscuirse en las actividades artísticas que el museo desarrolla. La cultura y el arte son instrumentos que nos permiten descubrir nuevas realidades y sentir nuevas sensaciones, y ello es una experiencia válida para todas las personas, más allá del partido político al cual voten. El IVAM, como instrumento que nos acerca a la creación artística y que nos hace descubrir los aspectos simbólicos que el arte posibilita, pertenece a todo el mundo que entiende que la cultura nos ayuda a superar tabús, ampliar la mente y ser más libres y comprensivos.

El segundo aspecto realmente importante que este proyecto de ley subraya es la necesidad de que la administración del museo tenga que ser ágil, dinámica y al servicio de las necesidades que el mundo del arte está demandando. Actualmente vivimos en un mundo cada vez más tecnificado en el que las relaciones entre diferentes ciudades y países está al orden del día, donde los acuerdos se toman en varias capitales y en diferentes idiomas, donde la colaboración entre un museo de Turquía, uno de Francia y otro de Alemania es algo común y, a la vez, necesario y pertinente. Un mundo globalizado, interconectado y dinámico que trabaja a varios años vista requiere capacidad de gestión, agilidad administrativa y fluida conexión. Por ello, los trámites administrativos no deben ser nunca un impedimento para el funcionamiento. La necesaria y pertinente trasparencia no puede ser una excusa para la falta de eficacia, bien al contrario, la agilidad y el buen gobierno de lo público no son, ni pueden ser nunca, aspectos antagónicos.

La aprobación de esta ley, con el máximo de consenso posible, sería un magnífico comienzo de la celebración del treinta aniversario del IVAM. Nuestro museo nacional tiene planteados grandes retos y 2019 debería convertirse en un momento de inflexión que nos prepare para los próximos acontecimientos. Muchas son las necesidades del IVAM: un mayor presupuesto, un número suficiente de personal, la ampliación de sus instalaciones, tener presencia en todo el territorio de la Comunitat Valenciana€ Pero, sobre todo, lo que más demanda hoy en día el IVAM, y yo desde aquí lo quisiera subrayar, es la complicidad de toda la sociedad para construir el futuro. Como en Madrid (con el Prado y el Reina Sofía), como en Bilbao (con el Guggenheim), como en París, Londres, Nueva York o Roma con sus museos, València y la Comunitat Valenciana tienen que situar al IVAM por encima de visiones alicortas. El IVAM es nuestro museo y será lo que todos y todas queremos que sea, pero sólo el apoyo continuado y el orgullo compartido pueden hacer del IVAM el museo que deseamos.

Desde aquí les exhorto a que hagamos la mejor ley posible y a que juntos/as construyamos el mejor IVAM para los próximos treinta años.