En el mundo actual donde la rapidez de información a la prensa y en las redes sociales son importantes los repositorios de datos meteorológicos personales, los blogs y las webs meteorológicas que con diferentes niveles de dificultad teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de sus autores. Hay diferentes webs y blogs que son verdaderas joyas que no nos podemos perder si queremos tener acceso a un conocimiento de la meteorología. Existe el blog del meteocat, del Servicio Meteorológico de Cataluña, el blog del ex meteorólogo Maldonado (Blog de Maldonado), el blog de Mario Picazo (Blog El TiempoTv). Como repositorios institucionales de datos tenemos la web de la AEMET, la web del Servicio Meteorológico de Cataluña y la página web de RuralCat donde además se da información a la gente del campesinado para combatir las plagas y para calcular las necesidades de riego para los cultivos. Hay blogs personales que nos pueden dar mucha información de un tema meteorológico que nos interesa, como la temperatura del agua del mar en la Barceloneta, blog de Diego Lázaro (marbcn.blogspot.com). El blog de Quim, "Barcelona: històries del temps", nos da información respecto a un tema apasionante, episodios del clima pasado en la ciudad de Barcelona. "La gota fría" del Mariscal Tro (seudónimo) es un excelente blog donde se hace un repaso de diferentes aspectos de la meteorología y de la climatología, la isla de calor, las nevadas de diciembre de 1962, la ola de frío del febrero de 1956, etc.