No voy a ser original ni en el tema ni en lo que acostumbro a decir en estas columnas. Pero tal vez la didáctica necesite de insistencia, de reiteración. Ana, que se llama como mi madre y mi hermana, es una potente borrasca a la que se ha decidido poner nombre, como ya hacían los alemanes y como hicieron antes los estadounidenses con los ciclones tropicales. Hay quien considera que eso puede hacer que se tomen más en serio las advertencias sobre su peligrosidad. El origen de esta borrasca es una ciclogénesis explosiva, que no se llama así porque sea más peligrosa, sino porque se profundiza en muy poco tiempo. Estoy escribiendo esto el domingo 10 a mediodía y los efectos de Ana en mi entorno surestino son, de momento, los de un viento moderado a fuerte, lo previsto. No obstante los medios de comunicación nacionales venden una historia de lluvias generalizadas en toda España, que no se van a dar en el sur del área mediterránea española, pero lo peor es que algunos medios regionales valencianos y murcianos, e incluso el 112 de la Comunidad Valenciana, transcriben mal la información nacional y hablan, no de alertas por vientos, que sí se van a dar en esta zona, sino por lluvias generalizadas y persistentes que, desgraciadamente, sí, leen bien, desgraciadamente, no se van a dar aquí. De todas formas en foros de presuntos aficionados a la meteorología y en las páginas conspiranoicas de costumbre se lee como no se creen que vaya a llover o, directamente, que oscuros intereses lo van a evitar. No, no va a llover mucho en las comunidades de Valencia y Murcia, como me decía un amigo, ni las borrascas del "Dia de Mañana" conseguirían llegar vivas a esas comunidades, y en la vertiente atlántica va a llover, se van a recargar las cabeceras de los grandes ríos, pero no, la sequía no va a desaparecer de un plumazo. Acabo de empezar un curso de tiempo y clima en la Universidad Permanente para adultos de la Universidad de Alicante, donde intentaré aclarar todos estos conceptos, porque la única forma de vencer la desinformación es intentar enseñar unos mínimos fundamentos de Climatología y Geografía.