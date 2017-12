¿Villar Palasí colaboracionista? ¡No!

A muchos ciudadanos que vivimos aquellos años nos extraña que se pretenda suprimir en diversas rotulaciones el nombre del político valenciano José Luis Villar Palasí, que fue ministro de Educación Nacional en los años setenta del pasado siglo. Por encima de todo era un técnico de la enseñanza y no se entregó a ciegas al servicio de una ideología, sino que elaboró un plan de enseñanza que dio sus resultados brillantes, como cambio del llamado Plan 38, que moderaba hasta entonces el Bachillerato.

Será bueno recordar una anécdota ocurrida entonces en las Cortes, donde se demostró que Villar Palasí –antiguo alumno del Instituto Luis Vives– no era incondicional por lo que marcaran desde arriba. Se discutía en las Cortes el proyecto del nuevo Bachillerato. Durante la intervención de nuestro personaje, surgió la voz del ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, nacido en la localidad cordobesa de Cabra, quien dijo:

– Señor ministro, ¡más deporte y menos latín!

La respuesta del titular de Educación Nacional fue inmediata, rotunda y divertida:

– Señor ministro, gracias al latín, los nacidos en Cabra se llaman egabrenses.

La carcajada en los escaños fue inmediata.

Esta curiosa anécdota demostraba que nuestro paisano no estaba sometido a una disciplina contra su voluntad, sino que supo enfrentarse a uno de los políticos que en aquellos tiempos más dominaba en una ideología extendida. No ocultemos, pues, el nombre de un valenciano ilustre, hijo del administrador principal de Correos en la ciudad, y que demostró en su actividad en la Administración del Estado una entereza total. No olvidemos que había sido pieza fundamental en un segundo puesto en el Ministerio de Información y Turismo.