Un nou pas en la seguretat pública

Segurament, esta legislatura és la que més debats sobre seguretat i emergències s´han traslladat a l´hemicicle valencià. En iniciar-se la legislatura, la proposta per elaborar una nova Llei de Coordinació de Policies Locals i la realització d´un estudi per a abordar quin havia de ser el model de seguretat pública valenciana, ja estaven damunt la taula. L´aposta era parlar de seguretat pública en concepte ampli, no solament en matèria professional, sinó també abordant les noves formes de convivència, democratitzar i apropar el servei policial al ciutadà, abordar les col·laboracions interadministratives, implementació de l´ètica professional, la transparència i el control dels assumptes interns des de paràmetres objectius, fiscalitzables i on el binomi policia-ciutadà fóra real i tangible. Es tractava d´avançar cap a uns cossos de Policia Local del segle XXI, una policia de proximitat, preventiva, resolutiva i que garantisca les dos màximes del cos policial: «Servir i protegir».

La nova Llei de Coordinació de les Policies Locals, aprovada pel parlament valencià, recull esta aposta clara i decidida per adaptar la nostra seguretat pública local a la realitat social i política de la població valenciana, impulsant un servei integral de seguretat pública amb una capacitat de promoció professional, operativitat i coordinació. L´objectiu és donar una resposta normativa eficaç i potent als ajuntaments, als professionals i, sobretot, a la ciutadania per poder abordar els reptes que en matèria de seguretat ciutadana esdevenen en aquesta nova era. A aquesta llei es pren en consideració el territori i la població, utilitzant paràmetres que garantiren el dret a la seguretat pública a tots i totes per igual. Una realitat ben diferenciada entre zones interiors i costaneres, entre localitats poc poblades i altres saturades de manera estacional, havent d'observar-se a l´hora de regular com havia de ser l´actuació dels municipis i la corresponsabilitat de la Generalitat amb ells.

Fa més d´una dècada que urgia la modificació de la Llei de Coordinació per poder adequar la classificació piramidal, revisar escales i categories, les funcions i comeses, l´estructura de comandament i la seua vinculació amb plantilla i població, les prefectures, la seua professionalització i formació, abordar l´associacionisme municipal, la col·laboració interadministrativa i la dotació de nous instruments de treball, avaluació, control, estudi i planificació.

Este nou text aborda els reptes de la consolidació del personal interí, la jubilació anticipada, les polítiques d´igualtat, la implementació de la transparència i l´ètica policial, els nous mecanismes de selecció i formació i, a més a més, aposta per la Policia Local com a futura Policia de la Generalitat. La nova Llei de Coordinació avança en allò que ha de ser el nou model de seguretat pública local, no solament incidint en el plànol professional, sinó en la interrelació amb el ciutadà, creant una vertadera policia de proximitat.