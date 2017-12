Cien años fabricando con garantías

En los últimos meses se han levantado algunas voces que intentan interferir en una actividad económica y productiva que lleva realizándose en Buñol hace exactamente 100 años. Se trata de la fabricación de cemento en una instalación que siempre ha sido puntera en el sector, que ha sido la principal empresa creadora de riqueza y trabajo y que ha destacado por su vinculación y compromiso con el entorno y sus habitantes. Las acusaciones de ausencia de transparencia y de controles ambientales, junto con la peor de las imputaciones, que empeoramos la salud de los vecinos, es lo que me ha empujado a escribir este artículo, que avala un siglo de actividad ininterrumpida.

En 2006, la fábrica de Buñol, de forma totalmente responsable y consciente de las ventajas económicas, medioambientales y sociales que conllevaba compatibilizar el uso de combustibles tradicionales con otros procedentes de residuos, apostó por seguir la senda de las plantas de cemento más avanzadas de Europa y entre ellas las alemanas. No en vano fue el Partido Verde alemán el impulsor y máximo defensor de estas prácticas en una apuesta clara por reducir el número de vertederos con las máximas garantías.

Ni que decir tiene que estos nuevos combustibles que se utilizan hoy en Buñol están totalmente supervisados, regulados, controlados y permitidos tanto por las autoridades europeas, estatales y autonómicas. Huelga decir también que los valores de emisión del uso de estos combustibles alternativos están muy por debajo de los que establece la normativa. Tampoco sería necesario destacar, si no fuera por el ruido intencionado que se está produciendo, que no afectan a la salud, pues la Comisión Europea no incentivaría explícitamente el uso de combustible derivado de residuos autorizados si no contara con las abrumadoras evidencias científicas que avalan este proceso y que aseguran que en 40 años esta práctica no ha modificado las emisiones de las fábricas ni ha generado riesgos para las seguridad y salud de las personas.

En relación a la falta de transparencia, podemos decir que periódicamente convocamos a los vecinos, autoridades y diferentes asociaciones y organizaciones del entorno en nuestras reuniones de la Comisión de Sostenibilidad para explicar la marcha de la fábrica y dar a conocer los impactos de la misma. Asimismo, las autoridades medioambientales cuentan con controles permanentes oficiales en tiempo real del impacto de nuestra actividad. Además, a través de la página web de la conselleria, se pueden consultar las cabinas de medición de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación atmosférica, una de las cuales se encuentra a pocos metros de la fábrica.

Más transparencia: la Autorización Ambiental Integrada de planta también es pública y nuestra disposición al diálogo ha quedado patente en los diferentes encuentros que hemos mantenido con todo aquel que ha querido. Estamos dispuestos a revisar todo lo que tenga que ver con nuestra actividad si es bueno para todos, pero dejando claro que ninguno de los combustibles que utilizamos es tóxico y los que usamos con el calificativo de peligrosos de forma muy minoritaria, lo son aquellos inflamables, como lo es la gasolina que usamos en nuestro coche, que también está calificada como peligrosa.

Cien años nos avalan y 100 más nos gustaría seguir creando riqueza en la zona con todas las garantías.