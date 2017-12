15 milions cada any

Aquesta és la quantitat que ens costarà cada any el fallit (i alhora rentable per a alguns) projecte Castor, situat al mar, entre el Delta de l´Ebre i el Baix Maestrat, al País Valencià. Serà el Ministeri d´Energia, Turisme i Agència Digital qui anirà pagant aquesta planta aturada, malgrat que, com diuen els informes tècnics de dues universitats americanes (MIT i Harvard), no podrà tornar a posar-se en marxa després dels terratrèmols que van patir les poblacions de la costa catalana i valenciana.

Aquests 15 (pròpiament 15,7) milions d´euros a l´any, com ha informat el govern d´Espanya al Congrés de Diputats, corresponen al cost del manteniment d´aquestes instal·lacions, ara "congelades". Cal tindre en compte que a més d´aquests milions d´euros cada any, un xifra gens menyspreable, el Castor ja ens ha costat als ciutadans, 1300 milions d´euros que el govern ha hagut de pagar com a indemnització a l´empresa ACS. El que encara no sabem és el que costarà el desmantellament del Castor, paralitzat des del 2013 degut als sismes que van tindre lloc als pobles de la costa. El més sorprenent de tot aquest cas és que ningú no s´ha fet responsable d´aquest fracàs.

Per altra part, cal recordar que el Tribunal de Cuentas ha demanat més de 5 milions d´euros al president Artur Mas per haver organitzat la consulta del 9 de novembre de 2014. De la mateixa manera la jutgessa Lamela ha demanat una fiança de més de 6 milions d´euros al President Puigdemont i als seus consellers per l´organització del referèndum del passat 1 d´octubre. En cas que no s´entreguen aquests milions embargarien els béns d´aquests polítics, ja que la jutgessa els considera els organitzadors de la consulta del 9 de novembre de 2014 (i per tant de les despeses) i del referèndum del passat 1 d´octubre.

Davant aquestes multes milionàries pel que fa al 9-N i a l´1-O, ¿per què cap responsable del govern d´Espanya que autoritzà el Castor no ha respost també davant el fracàs d´aquest projecte fallit? ¿Quin ministre va donar l´autorització per a fer aquest projecte? ¿Quins informes tècnics (i qui els va signar) van avaluar favorablement aquest nyap? A més, si el president Mas, les conselleres Joana Ortega i Irene Rigau i el diputat Francesc Homs han estat inhabilitats per haver posat les urnes al carrer, ¿per què no ha estat inhabilitat cap dels responsables que van autoritzar el projecte Castor?

Per una part el govern d´Espanya fa que els polítics que a Catalunya van organitzar la consulta i el referèndum hagen de pagar les despeses d´aquelles consultes. Però per una altra part, cap ministre o responsable del ministeri d´Energia no assumeix les seues responsabilitats. És el mateix que ha passat amb la Fórmula 1, actualment amb els boxes desballestats (Levante 9 de novembre), la Ciudad de la Luz i d´altres projectes faraònics que el PP va posar en marxa al País Valencià i que han estat un fracàs total. Per no parlar de la desfeta de sistema financer valencià, del qual ningú dels qui el van ocasionar, tampoc no ha assumit cap responsabilitat.

Per altra part, que l´Ajuntament de València es gaste 15600 euros en un retrat de la qui va ser alcaldessa del Cap i Casal, ho considere una indecència.

I encara: on van els diners de la fiança que ha hagut de pagar la Presidenta del Parlament de Catalunya i els membres de la Mesa? I en cas que siguen tornats ¿també ho seran amb interessos? L´estat espanyol també s´enriqueix a base dels diners que posen els qui han de ser alliberats?