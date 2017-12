Cuerpos y más

Hablando de la corporalidad no normativa, Carmen Godino, joven asistente social, comentaba: "Nadie quiere follar con gordos", durante la charla promovida por Binomio Mujeril.

Sujetos a dictámenes consumistas que implantan estereotipos físicos, "La gordura en esta sociedad, no es una posibilidad. El capitalismo quiere que estés frustrada con tu cuerpo". Cánones de belleza están instalados en función de intereses económicos: farmacéuticos, alimentarios, fabricantes de productos de belleza; todos ellos promotores del descontento con uno mismo. Diariamente, por cualquier medio, se inocula la imitación de modelos difundidos a mansalva, y aquellas personas que contravienen dichos cánones, ipso facto, entran a formar parte de la disidencia con el poder. Existe la exclusión estética en el plano laboral, que recae, en mayor porcentaje, sobre la mujer, constatando que la capacitación puede ser relegada si no se acompaña por atributos corporales específicos.

Querer al propio cuerpo es una de las premisas para ser feliz, pero tal punto es una nimiedad para sistemas rectores, que tanto a hombres como a mujeres, inoculan la lucha constante contra su cuerpo. Una de las varitas mágicas: la cirugía estética, logra, mediante el gasto consiguiente, tener esos imbuidos parámetros estéticos anhelados, trocando el quirófano en solución psicológica. Adolescentes femeninas caen en las redes del fetichismo heteropatriarcal, presas de mensajes sexistas. Actualmente se ha acuñado un nuevo concepto: "gordibuena". Otra vuelta de rosca al tema, y con ello, surge un nuevo perfil de víctima a la que bombardear con maniobras consumistas. Por su parte, la diversidad corporal que se viene reivindicando, se ha convertido en asidero para industrias como la juguetera, que alertada por los cambios de criterio de la clientela potencial, han creado líneas de producto acordes a las nuevas demandas. Entre los nefastos mensajes que se difunden está el de que "ser gordo no es ecológico".

Cribas discriminatorias seleccionan por imagen, a los y las aspirantes a puestos laborales, existiendo elementos capacitados, pero poco agraciados, que tras conseguir el puesto se les ubica de manera mínimamente visible, potenciando el síndrome de Bergerac, colocándolos también en segundo plano en fotos de empresa o promocionales. Campañas publicitarias se diseñan en función de los atributos físicos de sus modelos, a la vez que otras utilizan el léxico como calzador: "Esta Navidad, adelgaza. Ponte el cinturón de seguridad. La velocidad te hace más gordo".

El psiquiatra austríaco AlfredAdler abogaba por el irreprimible deseo de ser importante en todo ser humano. Siendo defensor de la ley de la compensación cuerpo-espíritu, aplicada irremisiblemente a cada individuo, concluía, entre otros puntos, que no hay pasivo sin un activo compensador: Napoleón, Nelson, Lautrec, César y Wagner eran hombres pequeños. El entorno y la cultura son primordiales para evitar la catalogación en función del cuerpo. Si el rechazo y la crítica se instala en jóvenes vidas, estas se fracturan. Lucía, de trece años: "Nos dijo que estaba harta de ser la marginada de la clase, que la llamaban gorda, fea", ("Antena3", 12/01/2017). "Lucía se ha suicidado por una sociedad gordofóbica" sentenció Godino, "Somos muy crueles si una persona no es normativa con su físico. Dejé de salir de fiesta porque se metían conmigo". Entre los testimonios autobiográficos recogidos en la obra de Joana Bonet "Hombres, material sensible", se cita el de un treintañero cubano: "Los gordos, casi nunca escogen, esperan a ser escogidos, a gustarles a alguien. Y no es su culpa sino el resultado de toda una vida donde de tanta discriminación acabas por asumir la vejación, por discriminarte". Muñoz Pueyes en uno de sus relatos escribe de Robert Earl Hughes (1926/1958): "¡Bob tiene sombra de hipopótamo! Se mofaban, y urdían en torno a él un corro de sombras danzarinas". Hay personas con diferentes complexiones que eluden acudir a gimnasios por temor a que las molesten. Actualmente multitud de hombres han caído en las garras de la anorexia y bulimia igualándose en número a las mujeres, o sufren vigorexia (obsesión por muscularse), o el síndrome del corredor compulsivo (correr durante horas, tras comer)).

Con apenas siete u ocho años, niños y niñas se ven fiscalizados por compañeros de colegio, que imitando actitudes de entornos cercanos, no dudan en llamarles gordos o gordas, flacos o flacas. La modelo Nieves Álvarez, en su libro autobiográfico "Yo vencí la anorexia", escribió sobre su época colegial y la abusiva relación de una compañera: "Yo comía en el comedor del colegio y ella lo hacía en su casa, cuando volvía a clase me preguntaba. Nieves ¿qué has comido? Carne de membrillo con galletas. Estás loca, te pondrás gordísima. A partir de ahora prohibidos los dulces y me dirás que comes todos los días. Me pareció palabra de Dios. Y me dispuse a cumplir a rajatabla". La buena alimentación en los centros escolares es primordial;"El catering acaba con las cocinas. Padres, expertos y ONG, critican la mala calidad de los menús, que se encargan a empresas especializadas en platos precocinados", ("Público", 25/09/2011). La cada vez más abismal diferencia de poder adquisitivo, genera una precaria alimentación a base de procesados, y esto a su vez influye en el cuerpo. "El propio IMC (Indice de Masa Corporal) es una herramienta del capitalismo. Solo sirve para estudios generales de población. Sin embargo las farmacéuticas y aseguradoras han presionado sistemáticamente para que los gobiernos hagan uso de él. La gente gorda debe pagar más por sus seguros médicos, se les recetan más productos adelgazantes, se les deriva a clínicas privadas", ("Pikara online magazine", 09/09/2017). El mayor o menor peso no implica mayor o menor salud, lo que si influye son los hábitos alimentarios y la calidad natural de los productos ingeridos. Tiempo atrás el símbolo de solvencia y poder era la rotundidad corpórea (iglesia, monarquía). La mitología clásica estableció distingos corporales en función de los patrones sociales, revalorizando el "binarismo de género": hombre atlético y figura etérea femenina. "El heroísmo de la mujer consistía en dar muchos hijos. El ideal del hombre era ser guapo y que la gente hable de él. El ideal de belleza masculina era el desnudo, la mujer aparece cubierta, porque la mujer es lo artificial, no lo natural", comentaba el doctor en Filología Clásica Antonio Melero, durante la presentación de la obra 'Las mujeres en la mitología clásica' (Alicia García Herrera), en la Biblioteca de la Dona. Los tebeos, cómics y juegos de ordenador se han basado en tales parámetros: Capitán Trueno y Sigrid, el Jabato y Claudia, Conan, Barbarella.

Hombres gruesos soportan comentarios del calibre de: "Ahora te vas a convertir en una mujer, se te están quedando pechos de tía".