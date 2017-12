L'àngel segrestat del betlem de Xàtiva

Xàtiva sempre ha tingut per a mi una significació especial. I no només pel fet de ser la ciutat màrtir, juntament amb Vila-real, de la repressió del borbó Felip V. La meua relació amb la capital de la Costera es deu també als anys que mon pare va ser professor de l´institut d´aquesta vila. És per això que sempre m´ha interessat l´actualitat de Xàtiva, on tinc bons amics, com Agustí Ventura i Rafael Buforn i les seues esposes.

D´ací que la notícia sobre el «segrest» de l´àngel del betlem de Xàtiva, m´ha causat una certa perplexitat. La regidora de Compromís a l´ajuntament, Pilar Gimeno, ha explicat el «segrest» de l´àngel, ja que la seua figura «no és necessària». A més, amb aquest «segrest» s´evitarà «ferir susceptibilitats» i d´aquesta manera es pot reduir «la càrrega religiosa» del pessebre! M´han sorprès de veritat aquests arguments tan poc sòlids. I és que si la regidora volia «reduir la càrrega religiosa» del betlem, més valia no haver-lo posat, ja que les figures, també la de l´àngel «segrestat», representen el que representen i no una altra cosa.

Suprimir o «segrestar» l´àngel del betlem, amb l´argument insostenible de que l´àngel és propi del cristianisme i que no s´ha d´ofendre les altres religions, és desconèixer les tradicions de les religions monoteistes. La regidora de Compromís de Xàtiva hauria de saber que els àngels, a part de la seua presència en el cristianisme, també apareixen al judaisme i a l´islam i per tant, la presència d´aquesta figura no és cap discriminació ni cap ofensa als creients musulmans o jueus.

Per altra part, si l´objectiu del «segrest» de l´àngel és «reduir la càrrega religiosa», ¿per què la regidora no suprimeix del Betlem les figures de la Mare de Déu, de sant Josep i de l´Infant Jesús?

Suprimir les figures centrals del betlem, com la Mare de Déu, l´Infant Jesús, sant Josep, els Reis d´Orient o l´àngel, per tal de suprimir «la càrrega religiosa» del Nadal seria (com va fer el PP valencià durant tants anys) com suprimir del 9 d´Octubre tota referència al bon rei Jaume I i als repobladors catalans que al segle XIII ens portaren la llengua, la civilització i la fe. Per això si la presència de l´àngel, segons la regidora de Compromís, pot ferir la sensibilitat dels musulmans, el pròxim 9 d´Octubre l´Ajuntament de Xàtiva no hauria de celebrar la festa del naixement del País Valencià, ja aquest dia recordem i commemorem la derrota dels pobladors islàmics per les tropes del rei Jaume I, que amb la victòria sobre els musulmans va incorporar la nostra terra a la cultura occidental.

La regidora de Compromís hauria d´aprendre dels seus companys de la Plana Alta, el conseller Vicent Marzà i el regidor de Castelló de la Plana, Enric Porcar, que participen any rere any, sense cap mena de vergonya, en el betlem de la Pigà.

Per això he trobat tan encertada l´opinió de la priora del convent de les dominiques de la Consolació de Xàtiva, quan ens ha recordat que l´àngel és aquell missatger que anuncia la bona nova del naixement de Jesús. O no és això el que celebra el Betlem? Per això també nosaltres estem cridats a ser àngels, per portar la pau i l´esperança al nostre món, com l´àngel del pessebre va portar un anunci joiós als pastors, aquella gent senzilla que va descobrir en l´Infant del pessebre, el Déu-amb-nosaltres.

Com que corregir és de savis, no dubte que la regidora (o en tot cas el seny de l´alcalde de Xàtiva) traurà del «segrest» l´àngel i el posarà de nou al seu lloc, com a missatger de pau. Com ho haurien de ser de missatgers de pau els polítics, cridats a solucionar els problemes de la gent i no a crear-ne de nous.

Bon Nadal a tots els xativins, hòmens i dones de bona voluntat.