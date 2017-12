Sí, ja sé. Vostè i jo compartim el mateix dubte: l´atestat que considera delicte de rebel·lió les manifestacions de les Diades és una anticipació del Dia dels Innocents o fruit d´una fèrtil imaginació? Si és broma, no fa gràcia. I si és imaginació, que Déu es la conserve, però que no es l´augmente. Un atestat ha de donar fe d´uns fets descrivint-los objectivament i sense fer-ne valoracions a gust del redactor. Ha de ser neutral analitzant «fets» i no «sentiments». Farcir d´elucubracions delictives merament especulatives una realitat multidimensional com són les Diades pot haver condicionat la resolutòria judicial que, seguint la màxima socràtica, ha de ponderar prudentment i decidir imparcialment. Ha sigut així?

Si exercint un psicologisme de nyigui-nyogui, la Guàrdia Civil aprecia rebel·lió en les mobilitzacions independentistes perquè han «inculcat un sentiment de rebuig, quan no d´odi, a l'estat espanyol i les institucions que el representen», per idèntiques raons hauria d´imputar-se el mateix delicte a Rajoy i altres dirigents del PP que mobilitzaren la militància per arreplegar firmes contra l´Estatut català, tot i inculcant sentiments de rebuig, quan no d´odi, a Catalunya i les institucions que la representaven. Si les mobilitzacions del PP no foren delicte, les mobilitzacions independentistes tampoc ho són.

D´aquelles noces, aquests bescuits. Entre catalanofòbia i sobiranisme hi ha la mateixa relació analògica que entre causa i efecte en la representació clàssica del determinisme lineal. La catalanofòbia està en la causa, el sobiranisme en l´efecte. A alguns els resultaria més còmode postular la reversibilitat de la relació, però l´independentisme seguirà creixent mentre no varie la causa que l´origina. Si l´atestat policial ha hagut de tirar mà de les últimes Diades per a «construir» un relat sobre el qual basar el delicte de sedició, que vaja més enrere i arribarà a la causa que explica l´efecte. És un axioma jurídic: la causa de la causa és la causa del mal causat.