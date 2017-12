Desmilitaritzem Expojove!

Com cada Nadal, s´inaugura l´Expojove enmig d´una important controvèrsia. Enguany, el moviment pacifista està en peu de pau davant la perseverança absurda per part dels organitzadors d´aquesta fira de dedicar-hi un immens pavelló a fer proselitisme de les forces armades com una opció professional i com una possibilitat d´oci per a la gent menuda i adolescent. Encara que aquesta presència militar s´intente emmascarar d´ajuda humanitària, la qüestió de fons segueix inalterable. Encara que la mona vulga vestir-se de seda, mona es queda, perquè per molt que s´intente dissimular, un plat és un plat –com va dir el savi filòsof M. Rajoy–, i un exèrcit és un exèrcit, encara que es camufle de samaritana. Perquè darrere de tots els exèrcits hi ha indefugiblement uns valors molt negatius per a la formació del jovent. Deixar les armes en un calaix i oferir una cara més simpàtica no és la solució, és una enganyifa. L´obediència cega i la disciplina piramidal amb què funciona l´irracional sistema militar es contradiuen amb els drets més bàsics i amb els més elementals principis educatius democràtics. La manera com el militarisme afronta els conflictes resulta letal per a la humanitat, perquè la guerra dóna sentit a la seua existència, sense la perspectiva de la qual no té cap significat. I no oblidem la despesa absurda i socialment inacceptable que suposa: segons un informe recent, estem parlant d´un pressupost de més de 18.000 milions d´euros durant el 2017. I la Sr. Cospedal diu que caldrà duplicar-lo per a acontentar les exigències del seu amic Trump.

Davant tot això, més de 40 organitzacions de tot tipus: pacifistes i antimilitaristes, sindicats d'ensenyament i d'estudiants, associacions de mestres i de mares i pares, agrupades en la plataforma Desmilitaritzen l´Educació, va encetar una campanya per exigir la desaparició de l´exèrcit i d´altres cossos armats de l´Expojove. Aquesta campanya va començar amb la presentació a l´Ajuntament de València d´una moció per tal d´aconseguir prescindir de la presència militar en un espai que gestiona el mateix consistori. La resposta: el govern municipal va mirar cap a un altre costat, va fer oïdes sordes amb una falta de sensibilitat aclaparadora. I per a més inri, el Sr. alcalde, requerit sobre el tema, va defensar a capa i espasa i d´una manera radicalment populista una posició incomprensiblement favorable. Tot un despropòsit que només té explicació en clau electoralista.

Comptat i debatut, Sr. Ribó, no és acceptable la presència militar en Expojove perquè s´hi està donant validesa a una institució violenta que se situa en les antípodes de qualsevol principi educatiu. La mateixa Lomce aposta sense cap mena de dubtes per una educació per la pau i per la no-violència com a principi fonamental per a la convivència. Raons suficients que haurien de fer-lo reflexionar –com a Alcalde i com a experimentat ensenyant– i pensar més en la necessitat de maldar per futur pacífic que en aconseguir un grapat de vots encara que això signifique potenciar uns valors, que de segur a vostè tampoc no li fan el pes, n´estic convençut.