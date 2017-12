¿Cómo se atreven?

Una vez más, lo han hecho, los principales centros de predicción meteorológica han lanzado su anuncio de cómo van a ser los próximos tres meses. Lo que mucha gente quizás no sepa es que las dos principales agencias, la europea y la estadounidense, revisan estas previsiones con frecuencia y es posible que en unos días no sea igual, pero cuando más repercusión mediática tienen estas previsiones a largo plazo es cuando se hacen justo antes de que se inicie una nueva estación astronómica, en este caso el 21 de diciembre, olvidando que el invierno climatológico empezó el 1 de diciembre. Lo fácil en estas previsiones últimamente es apostar por un invierno con temperaturas por encima de la media, porque últimamente casi todos lo son. En las previsiones de pluviometría son menos atrevidos y de hecho AEMET vuelve a dibujar en sus mapas de previsión estacional, que dividen a todo el país en cuatro cuadrantes, los consabidos porcentajes de un 33% por debajo de la media, un 33% en la media y un 33% por encima (http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/prediccion_estacional). Eso ya lo sé yo, y cualquiera. Si las temperaturas están por encima de la media en los próximos tres meses es porque predominarán los vientos del oeste y sudoeste y, en ese caso, es probable, que como también se dice, llueva por encima de la media en el tercio occidental y por debajo en la vertiente mediterránea, pero en el segundo caso unos pocos días de lluvia pueden cambiar el escenario.

No tenemos ni idea del tiempo que hará dentro de dos o tres días, sólo se apuntan tendencias y algunos comunicadores y la propia AEMET se empeñan en hacer pronósticos para toda una estación. Diciembre iba a ser cálido en esas previsiones a largo plazo y no lo ha sido, desde luego.

Es como la noticia de que se podrá predecir el tiempo del verano con más precisión, según los británicos. Ya les hago la predicción yo, de cualquier verano, en la mayor parte de España: hará calor y lloverá poco. Todo el mundo habla de esto como si supiera de qué habla, sin la más mínima prudencia. Quedémonos con previsiones a corto plazo de dos o tres días, con un 80% de acierto, o a una semana, con un 60%, y olvidémonos de crear expectativas buenas o malas a largo plazo. Cuando yo veo los mapas de previsión para los próximos días y, sobre todo, los meteogramas que me marcan varias posibles tendencias, hay siempre escenarios inciertos, casi opuestos en temperatura y precipitación, a partir del quinto día, pero se siguen atreviendo. La demanda de información también tiene la culpa.