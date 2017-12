Abel, Caín y el PSPV

Tras el anuncio de Maite Girau como candidata a la secretaría general del PSPV en la ciudad de València me vino a la cabeza la historia bíblica de Abel y Caín y, por desgracia, no es la primera vez que me viene a la mente en los últimos meses tras ver algunas decisiones orgánicas dentro de la formación del puño y la rosa en el territorio valenciano.

En el cuarto capítulo del Genésis se narra la historia de dos hermanos, Abel, el menor, y Caín, el mayor, hijos de Adán y Eva, y, por tanto, Caín fue el primer ser humano nacido. El mayor de los hermanos era agricultor mientras que Abel fue pastor de ovejas. La escrituras bíblicas explican que un día ambos fueron a ofrecer los frutos de sus trabajos a Dios y que éste prestó toda la atención al cordero que le ofreció Abel, despreciando así la ofrenda de Caín, al cual le entró un arrebato de celos asesinado a su hermano.

Caín, tras el asesinato de su hermano, volvió a cultivar sus tierras y, al ser interrogado por Dios, este le respondió: ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano?

Creo que a nadie le sorprende si comento que las sensaciones que sentí cuando vi que se confirmaba ese runrún constante dentro del panorama político municipal de que el sector del secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, iba a presentar una alternativa a la actual primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, eran exactamente las mismas que sentí cuando vi que el actual alcalde de Burjassot, Rafa García, era elevado a los altares del ´abalismo´ para plantar cara al, después de 24 años de oposición, President socialista de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

¿Acaso soy yo el custodio del PSPV? Probablemente, aunque lo dudo, esta fue la pregunta que se realizaron el recién nombrado secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, y su entorno cuando les llovieron la críticas por instigar a Rafa García a presentar alternativa a Ximo Puig allá por el mes de junio. Unas elecciones que se preveían duras pero que, lamentablemente a nivel interno, resultaron aún peores (tal como, tradicionalmente, han acabado la mayoría de los envites electorales internos dentro del seno del partido socialista en los últimos tiempos, pero a esto probablemente podamos dedicar otro artículo, o un libro).

Este enfrentamiento, totalmente incomprensible para aquellos que observamos la política interna de los partidos desde la barrera (y me consta que para muchos que están en la plaza todos los días, también), solo se entendía si aquel que buscaba la batalla lo hacía única y exclusivamente para buscar su interés personal. En esos momentos, cabe recordar que el PSPV gobierna tras 20 duros años en la oposición y que, en la mayoría de encuestas sociológicas, tanto la imagen del President como la intención de voto en unas futuras elecciones estaban bastante consolidadas.

¿Acaso debe ser el secretario de Organización del PSOE el custodio de la paz orgánica del PSPV? Probablemente, aunque lo dudo, esta es la pregunta que deberían haberse hecho el secretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, y su entorno, antes de repetir, a mi juicio, los errores cometidos hace escasos seis meses en la anterior confrontación orgánica dentro del PSPV. Una confrontación que se vio suavizada de la mano de Ximo Puig, firmando una paz orgánica de cara al congreso provincial recientemente realizado, una bandera blanca que fue aceptada por la actual secretaria general de la provincia de Valencia del PSPV, Mercedes Caballero, aglutinando fuerzas y evitando desgastes innecesarios a nivel interno.

Pero tan solo dos días después del Congreso «de la paz», vuelve la confrontación dentro del partido socialista, esta vez, de cara a la secretaria general del cap i casal. , plantando cara a quien según las últimas encuestas publicadas, es una de las políticas con mayor proyección en nuestra ciudad y con mayor grado de conocimiento y aceptación por parte de los ciudadanos de València, Sandra Gómez.

El PSPV vuelve a ponerse zancadillas a sí mismo, poniendo en riesgo toda la visibilidad ganada en los casi dos años que Gómez lleva como portavoz del partido.

Sabiendo Dios lo que Caín había hecho, le castigó condenándole a vagar por la tierra con una señal marcada. Quién sabe si el PSPV de la ciudad de València será condenado a vagar, electoralmente hablando, por haber matado a su hermano.