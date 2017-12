2017: acord pel comerç i aposta ferma per la indústria

Tanquem el 2017 amb ganes de començar 2018 amb la mateixa intensitat i manera de fer les coses. La pausa, la negociació, la conversa, l´escolta activa, la reflexió, la consulta tècnica i la gestió amb rigor continuen sent les bases fonamentals del modus operandi d´aquesta conselleria i d´aquest Consell. No és una tècnica que busque massa l´aparador mediàtic i sí la consolidació dels reptes -responsables- marcats des del primer dia del govern del Botànic.Amb certa dosi de satisfacció, 2017 finalitza amb un balanç prou positiu que ens anima a lluitar més dur per intentar aconseguir que les persones que habiten al nostre territori puguen viure una miqueta millor cada mes que passa.Les dades macro-econòmiques conviden a l´optimisme i ens enforteixen i encoratgen a incidir en les xicotetes coses que afecten a les economies regionals, locals i domèstiques. És ahí on hem d´aprofundir en la recerca de solucions tangibles.Poques hores abans d´acabar l´any, el sector del Comerç, més unit i seriós que mai, ha estat capaç de tancar un acord que regularà els horaris comercials el 2018. Una proposta d´acord que no satisfà els interessos de tots i totes. I precisament per això se´ns presenta com una mostra de solidaritat, encontre i -insistisc- unió. Un pacte pensat perquè els milers de treballadors del sector puguen conciliar més diumenges i festius i també perquè acaben els litigis als jutjats en el que era una guerra de guerrilles sense massa sentit i amb danys col.laterals per a persones consumidores, treballadores i agents comercials.

Amb l´acord, tothom sap quan treballa o pot comprar, però també quan descansa; el diàleg torna a regnar i damunt, les ciutats d´Alacant i València tenen la potestat de redissenyar el seu model propi amb certa autonomia.Aconseguit aquest repte, cal arredonir el període de legislatura apostant per la indústria tal com s´està fent des del Consell. 30 anys sense un euro d´inversió en els polígons industrials, més de 20 sense una política clara en matèria d´Indústria. Dos traumes superats en aquest equador de legislatura amb més de 20 milions invertits ´sobre el terreny´, en la millora de les àrees empresarials de moltes comarques. Un pla que es completa en el període 2018-19 amb més de 50 milions que recauran en la resta de comarques del territori. Però a més, tenim en marxa un mapa de les àrees industrials, una llei que regularà els polígons, una altra que servirà perquè l´Administració coordine l´atracció d´inversors o un pla estratègic per analitzar els punts febles i els forts de la Indústria valenciana. Sense deixar de costat la insistència per invertir i promoure la implantació de la Indústria 4.0, sent la comunitat de l´Estat que més empreses aportem a un programa estatal.

Des d´aquesta conselleria, hem posat en valor l´Economia Social, aprovant un pla biennal del cooperativisme, donant a aquesta tradicional i arrelada forma jurídica de l´empresa valenciana la importància que té.Ens hem posat al dia en matèria d´ocupació, amb l´execució de 60 milions d´euros perquè 4000 joves menors de 30 anys puguen accedir a un lloc de faena qualificat o no qualificat. I a Sagunt, després de dos anys de lluita, els vora 200 treballadors de Bosal, de la mà de la Direcció general de Fons Europeus i sobretot del SERVEF, disposen de mig milió d´euros per intentar reenganxar-se al mercat laboral.Els parcs empresarials de Sagunt i Tibi estan complets i treballem perquè altres, com ara el de Xixona també ho estiguen l´abans possible. Tot amb la idea d´ampliar i generar més metres industrials en 2018 amb noves fases a Sagunt i Tibi, el que demostra la demanda per part de l´empresariat.

2017 serà l´any del ressetejat de les fires de València i IFA una vegada tancat un període negre de la seua gestió que ens ha condemnat a un deute milionari. Amb els decrets d´Hisenda i Economia, serem capaços de reconduir aquest importantíssim projecte i aquestes valuossíssimes infraestructures per convertir-les en agents dinamitzadors de la nostra Economia. Unes fires que ens posicionaran al mercat mundial.

Les empreses tenen accés a ajudes per acudir a fires internacionals, i també més de 110 joves gaudeixen d´una beca per acabar de formar-se en firmes valencianes repartides pel món. I 32 antenes repartides per tot el planeta ja ajuden les nostres empreses en l´exportació dels seus productes.Hem reactivat l´aposta per les energies renovables, amb ajudes directes i préstecs perquè empreses i particulars s´instal·len estructures d´energia neta .Resta molta cosa per fer, açò només és l´inici d´una cursa de gran recorregut que té dos clars objectius relacionats un amb l´altre: aconseguir dinamitzar la nostra Economia per generar riquesa que es traduïsca en una major cohesió social.