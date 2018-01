Berlanga todo el tiempo

Doscientos pobres, en Nochebuena, evocaron la película "Plácido". "Si alguien merece una cena son las personas que están solas" dijo el padre Ángel al ser entrevistado. El salón Valle -Inclán del Círculo de Bellas Artes madrileño, fue escenario, a pequeña escala, de la vergonzante situación de sinhogarismo y exclusión económica, (más de cuarenta mil personas sin techo y trece millones en riesgo de pobreza)), en la que se encuentra España. Doscientas personas que diariamente viven en el olvido, fueron seleccionadas; "se repiten de los que vinieron el año pasado, pero también vendrá gente nueva", comentaba el fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. ¿Prostitutas y putos también pudieron acceder al evento gastronómico? ¿Y los pobres con mascotas se incluyeron en el bombo alimentario junto a los seres que nunca les abandonan? Platos gourmet diseñados por la alcurnia gastronómica nacional: Martín Berasategui, más los ingredientes cárnicos de la exitosa empresa toledana Grupo Tello Alimentación, en su tercer año de colaboración, y la ONCE; materializaron un paripé de cara a la galería y la consiguiente propaganda. "Vinieron todos los portavoces del Ayuntamiento", declaraba orgulloso el ya consolidado impulsor que contó con el parabién del arzobispo de Madrid: Osoro, amigo de la familia Botín y compañero y paisano del padre Ángel; de Osoro se dice que "desde joven siempre estuvo en las alturas. Le pasa lo que a Martín Villa, que nunca se bajó del coche oficial" ("El Español", 20/11/2016); y la alcaldesa Carmena. Anecdóticamente, el citado organizador apuntaba que los pobres: "Venían con su invitación, con su nombre, con su silla". Después. Cada cual a su agujero, sin calor, sin futuro, con el miedo agarrado al cerebro. Si Berlanga levantase la cabeza tendría que pedir derechos de autor por la puntual, utilización del guion de su afamada película. ¿Cuántas rimbombantes acciones habría que programar para ayudar realmente a los cada vez más numerosos ciudadanos, que viven en la agobiante penuria, día tras día, noche tras noche, siempre temiendo?

La noticia se genera de lo extraordinario, sorpresivo o inusitado. Así pues, y como rúbrica al éxito mediático de la versión: "invita a un pobre a tu mesa en Nochebuena", el día veinticinco, el mismo clérigo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia, apareció en el programa de Bertín Osborne. El promotor, padre Ángel, como dato anecdótico apuntó que algunos de los comensales se pusieron hasta corbata, ¿Acaso quienes viven solos y solas, sin refugio, sin medios, no tienen ilusiones? Aporofobia y dejadez disfrazada como bula para pudientes, al igual que en el siglo diecisiete, "donde los mendigos con licencia (mendigos reconocidos, que poseían una licencia concedida por el párroco de su pueblo, ciudad o barrio), eran un bien privativo de cada ciudad para redimir los pecados de sus habitantes en vida y tras su muerte, encargando oraciones a cambio de limosnas", según escribe Carmen Sanz Ayán en su estudio sobre "Minorías y marginados" en "La vida cotidiana en la España de Velázquez". Por aquél entonces, el conde de Puñonrostro, contabilizó en Sevilla unos dos mil mendigos, y en Madrid, tres mil trescientos. Datos que muestran una realidad no resuelta, nada halagüeña, de imparable aumento exponencial de la pobreza y desamparo. Un contertulio radiofónico exclamó acalorado, refiriéndose a los inmigrantes y a los muchos hombres, mujeres y niños que mueren en el silencio: "¿Cómo es posible que comamos ese turrón cuando ponemos tantas dificultades". Poderosos y acomodados implantan distingos hasta en el dolor, estratificando a los desheredados en función de un planteamiento interesado. ¿Acaso la indigencia se mitiga con una sopa de bocata de jamón, jarrete de cerdo asado con puré de patatas especial y tiramisú Astigarraga, cuando el desvalimiento y repulsa social se te cuelga al cuello ahogándote? La soledad no se mitiga con flashes de cámaras, o entre sonrisas extrañas, ni bajo miradas fisgonas y atenciones huecas.

Otra obra maestra del cineasta valenciano, "El verdugo", retrata realidades que persisten en la España más cañí, donde ejecutores modernizados, se comportan como supositorios, introduciéndose por los ojetes adecuados de la cleptocracia (institucionalización de la corrupción) y la plutocracia (de los ricos), hasta lograr privilegios a corto, medio y largo plazo. Soraya Saez de Santamaría discurseó: "Hay pocos partidos como el PP dotados para la épica, que eso es lo difícil", ("Libertad Digital", 16/12/2017). La épica es el relato de "hazañas de héroes que representan los ideales de una clase guerrera o aristocrática y de toda una sociedad que asocia a estas personas con sus orígenes y destino como pueblo", según define google.

En "La escopeta Nacional", el meollo de la trama es un calco del modus operandi que aún utilizan representantes oficiales para contactar. Relataba el escritor ucraniano, miembro del Soviet Supremo, Iliá Ehrenbrug, sobre su venida a España en otoño de mil novecientos treinta y uno: "Gran país que ha sabido conservar su ardor juvenil a despecho de los esfuerzos de inquisidores y gorrones, de Borbones, pillos procuradores, ingleses, asesinos a sueldo y vividores con título". Cutrerío y traiciones en un revoltijo de intereses entre compañeros de cacería y banquete. Todos y todas cazan, matan, gustan de machacar la naturaleza. Ejemplos estentóreos son los del campista, zaplanista y fabrista, ex delegado de Gobierno, Serafín Castellano, y el del exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

De siempre el norte ha sido EE.UU.; "Bienvenido Mister Marshall". "Otro asunto que Manuel Prado (ecuatoriano, diplomático y administrador privado de Juan Carlos I), planteó a Kissinger de parte del Príncipe fue su "grandísimo interés en que el presidente Ford asista al tedeum o a la ceremonia religiosa de su exaltación como rey; aún está sin precisar, pero será varios días después de las exequias de Franco". A Kissinger no le entusiasmó la invitación. "El presidente tiene un viaje a Europa a mediados de este mes. Si para entonces Franco ha muerto y las fechas coinciden?", recoge la escritora valenciana Pilar Urbano en "El precio del trono". Metodologías antediluvianas, y personajes caricaturescos, se empecinan en distorsionar el conocimiento general de cuanto sucede en "la cocina del poder". Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, declaró: "El presidente Trump y yo hemos tenido una reunión muy productiva". Antonio Asensio conversando con Manuel Vázquez Montalván confesó: "El poder tiende al cinismo, a la palmada en la espalda y a la zancadilla cuando te descuidas, zancadilla de pierna anónima naturalmente". Existe un infinito argumentario para el estilo Berlanga: niños que se enredan en reproches de cariz político, con otros chiquillos, mediante el washapp; mensajes publicitarios: "Haz tu testamento solidario y deja lo mejor de ti", ¿lo mejor de ti son los bienes materiales? Y otros merecedores de galardón: "Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar".

"Quiero volver a los orígenes del cine: a la improvisación; eliminar esa GESTAPO que es el guion, para que en cada plano crezca un pedazo de universo" (Luis García Berlanga)