Una resposta a la recentralització i la intervenció financera

Davant la possibilitat que algunes autonomies, entre elles el País Valencià, puguen acabar l´exercici econòmic del 2017 amb un dèficit per damunt del sostre establit pel Govern espanyol (2,1%), el Ministeri d´Hisenda ha amenaçat amb aplicar mesures «preventives, correctives i coercitives» segons preveu la Llei d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, fins i tot, intervindre el Govern autonòmic. Açò pot suposar una mesura més en contra de l´Estat de les autonomies i a favor de la recentralització, que la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià-Decidim Economia vol denunciar.

El Govern espanyol està incomplint l´article 156 de la Constitució Espanyola sobre autonomia financera i la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes des de fa ja quatre anys, ja que no ha renovat el model de finançament autonòmic que va caducar al 2013. Els criteris d´aquest model de finançament perjudiquen el País Valencià, atès que ens manté en una posició de dèficit fiscal, junt amb un nivell de renda per càpita inferior a la mitjana del conjunt de l´Estat espanyol. Això vol dir que som l´únic territori pobre (amb renda per càpita per davall de la mitjana de l´Estat) que paga més del que rep.

Però el més greu és que es continua amb un sistema de finançament en què no s´ha produït una vertadera descentralització. S´han descentralitzat les decisions de despesa, però no la gestió dels ingressos. La meitat de la recaptació dels ingressos fiscals per IRPF i IVA (els més importants) no retorna al País Valencià, i l´altre 50 % retorna amb dos anys de retard. Altres impostos, com l´Impost de Societats, se´l queda íntegrament l´Estat central. Mentrestant, rebem la pressió de l´Estat per a reduir el dèficit públic, cosa que afecta especialment a la qualitat de vida de les persones i als sistemes de benestar: la sanitat, educació i serveis socials. Aquests fets provoquen un desequilibri entre despeses i ingressos que fa impossible una correcta gestió de les finances públiques valencianes.

Per tot açò, la societat valenciana ha de reclamar la creació d´una Hisenda Foral Valenciana, que gestione directament els ingressos fiscals i no sols les despeses. Sols així serem responsables de la nostra gestió. És incoherent que el Ministeri d´Hisenda ens exigisca un control del dèficit marcat des de Madrid i a la vegada no puguem gestionar directament els nostres propis ingressos. És incoherent també que des de Madrid ens estiguen obligant a tancar l´exercici econòmic amb un dèficit del 2,1%, quan el deute públic de l´Estat espanyol està per damunt del 100% del PIB.

A més a més, el Tribunal de Justícia Europeu ha ratificat la manipulació del dèficit públic valencià en temps de govern del PP i ens ha sancionat amb una multa de 19 milions d´euros, quantitat que l´Estat espanyol ha descomptat del finançament al País Valencià. L´esmentada manipulació dels comptes públics valencians es va produir en temps de la corrupció –robatori– i malbaratament de diners públics practicats pels governs dels coreligionaris del ministre Cristóbal Montoro. Sembla que en eixos temps Montoro no estava tan atent i no se´n va adonar de la manipulació dels seus companys de partit. Quina llàstima, si aleshores haguera prestat atenció ens haguérem estalviat els 19 milions d´euros de multa.

Per sotmetre les polítiques autonòmiques i impossibilitar consolidar les millores socials al País Valencià, Montoro ens amenaça amb no prestar-nos el FLA. El Govern espanyol utilitza el FLA de forma coercitiva i autoritària per imposar unes retallades socials que agreujaran l´emergència social que patim els valencians i les valencianes. Des de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià-Decidim Economia proposem que la Generalitat Valenciana inicie el procés de creació de la Hisenda Foral Valenciana, atès que aquesta és l´única solució per a resoldre els problemes de finançament del poble valencià.