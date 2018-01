L'Horta sense llauradors

Acaba d´arribar a les Corts una altra polèmica llei del Botánic. Esta vegada amb l´excusa de la protecció i dinamització de l´horta valenciana, o del poc que d´esta queda. Inspirada en els postulats anticapitalistes dels Salvem, la nova legislació amenaça d´expropiar als legítims propietaris de les terres no cultivades, arrogant-se importants prerrogatives quant a l´activitat i explotació del sòl. A més, fent gala d´un sentit antidemocràtic, com demostra el silenciament de la veu dels llauradors, a través de les seues organitzacions més representatives i curiosament del departament del Govern valencià que ha de vetlar pels seus interessos.

No és la primera vegada que Puig i Oltra pretenen aprovar lleis amb manifestes intencionalitats confiscatòries, com ja he denunciat a través d´estes línies, però en este cas resulta encara més evident. Com el gos de l´hortolà... ni permetran la seua explotació, ni tampoc qualsevol altre ús que permetixca consolidar un futur per a eixe espai amb què ja no compten altres grans capitals d´Espanya.

Després de la seua aprovació serà una borsa de sòl directament gestionada per la Generalitat, expandint la burocràcia i forçant l´arrendament, inclús amb l´oposició manifesta dels que són els seus actuals amos. Una expropiació encoberta que, de segur, serà immediatament paralitzada pels tribunals com a pas previ al seu recurs.

El Pla d´Acció Territorial d´Ordenació i Dinamització de l´Horta, allunyat dels postulats tradicionals reservats a l´espai agrícola periurbà, és el causant del conservacionismo que la llei destil·la i que pel talant demostrat fins a la data respon a molta imposició i molt poc diàleg, a pesar del gran numere de municipis que s´han vist afectats i dels importants interessos en joc.

Novament, la potestat del Botànic aguaita darrere d´una polèmica i injusta llei, que s´inspira en l´impuls tecnocràtic més antidemocràtic i per això faig una crida als valencians per poder parar la major agressió a l´horta valenciana i la condemna a l´ostracisme del seu futur econòmic, perquè sinó ja veiem que l´alternativa és un full de ruta dissenyada per uns fonamentalistes verds amb la intenció vetlada de beneficiar els voltors de sempre.