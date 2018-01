Un Sínode per als jóvens

L´any que hem començat serà el del Sínode dels jóvens. Per això des del 14 de juny els jóvens de tot el món poden participar en la preparació de la XV Assemblea General Ordinària que sobre els jóvens, la fe i el discerniment vocacional se celebrarà l´octubre que ve.

Va ser a primers de 2017, quan el papa Francesc va escriure una carta als jóvens per anunciar-los la celebració d´aquest Sínode (dedicat a ells) que vol ser una reflexió sobre la presència i l´actitud dels jóvens al si de l´Església. En la carta el papa, que ens recorda la crida de Déu a Abraham (Gn 12:1), convida els jóvens a eixir d´ells mateixos "per llançar-se cap a un futur no conegut però prometedor de realitzacions segures, a la trobada de les quals Ell mateix vos acompanya". El papa convida els jóvens "a escoltar la veu de Déu que ressona en el cor de cadascun a través del buf vital de l´Esperit Sant".

En el text del Gènesi que el papa pren com a referència per a la seua carta, Francesc ens recorda que quan Déu va cridar Abraham perquè anara on ell li indicava, "no li demanava fugir dels seus o del món". La invitació de Déu "va ser una forta provocació perquè ho deixara tot i s´encaminara cap a una terra nova".

El papa subratlla com, a semblança de la terra a la qual Déu cridà Abraham, el Senyor també continua cridant hui als jóvens a buscar "aquella societat més justa i més fraterna que desitgen profundament", per tal de construir una societat nova, "fins a les perifèries del món".

Com recorda el papa als jóvens, "l´expressió, vés-te´n", que Déu va adreçar a Abraham, "hui assumeix un significat divers: el de la prevaricació, de la injustícia i de la guerra". El papa també els recorda el cas dels refugiats, molts d´ells jóvens, "sotmesos al xantatge de la violència" i per això mateix "obligats a fugir de la terra natal". Per això també en els nostres dies "el crit d´ells puja a Déu, com el d´Israel, esclau de l´opressió del Faraó" (Ex 2:23).

El papa anima els jóvens a obrir el seu cor a Déu, ja que "també a vosaltres Jesús dirigeix la seua mirada i vos convida a anar cap a Ell". Per això el papa els pregunta si han "trobat aquesta mirada" de Jesús, si han "escoltat aquesta veu" i si han sentit "l´impuls de posar-se en camí".

Es tracta de "descobrir el projecte de Déu en la pròpia vida. Fins i tot quan el camí es troba marcat per la precarietat i la caiguda", ja que en aquestes situacions, Déu "que, és ric en misericòrdia, tendirà la seua mà per alçar-vos".

El papa recorda també com a Cracòvia, l´estiu de 2016, en la darrera Jornada Mundial de la Joventut, preguntà als jóvens si les coses podien canviar. I davant la resposta afirmativa, ara el papa els anima a que aquest clam per canviar el món siga una resposta i un projecte nascut "d´un cor jove que no suporta la injustícia i no pot doblegar-se a la cultura del descart, ni cedir davant la globalització de la indiferència".

El papa encoratja els jóvens a no quedar paralitzats per la por, perquè de la mateixa manera que Déu enfortí el profeta Jeremies davant la por (Jr 1:8), hui continua ajudant aquells que ho deixen tot per causa del Regne. Per això el papa els anima a no tindre por "d´escoltar l´Esperit que vos suggereix opcions audaces".

El papa demana als jóvens que aposten per canviar la nostra societat i per fer aquell món millor que "es construeix gràcies a vosaltres, que sempre desitgeu canviar i ser generosos". Per això el papa s´ofereix a escoltar-los, com també l´Església, que "desitja posar-se a l´escolta de la veu, de la sensibilitat, de la fe de cadascun, així com també dels dubtes i les crítiques". D´ací que el papa anime els jóvens a "fer sentir a tots el vostre crit", deixant-lo "ressonar en les comunitats". I per fer vore la importància que els jóvens siguen escoltats, el papa posa l´exemple de Sant Benet, que a la seua Regla "recomana als abats consultar també els jóvens abans de cada decisió important", perquè "sovint el Senyor revela al més jove allò que és millor" (RB 3:3).

Des de la realitat social i cultural dels jóvens, el Sínode pot obrir nous camins i noves perspectives en la pastoral vocacional. Per això s´ha elaborat un qüestionari que caldrà treballar i una web (youth.synod 2018.va) on els jóvens podran aportar la seua visió de l´Església, per tal que des de la seua perspectiva susciten canvis, reformes i millores en el món on vivim. Així, amb la participació dels jóvens podrem fer rejovenir una Església que ha de ser mística, profètica i creativa.