Calentar la banda

Tras las fiestas que algunos, no sé por qué, se empeñan en llamar navideñas, uno se encuentra entre ido y revenido, y no quiero decir que me fui y volví, como así ha sido, sino enajenado y desmallado o dado de sí. Y es que, la posverdad sea dicha, en estos últimos años, ¡y no como antes!, resulta difícil opinar (otra cosa es decir lo que se te ocurra, que todavía es más difícil y complicado), dificultad que engorda con las fiestas que algunos llaman navideñas y que a mí, entre olletes d´Alcoi y cordero al horno, me llegan al almax y me dejan el cerebro como a Tirisiti, harto de todo y con ganas de irme a la luna en globo.

Porque, vamos a ver: desde una noticia superficial de lo que sucede, por falta de cobertura mediática, y una profunda ignorancia de las causas de lo que pasa (mal de tontos, consuelo de todos); superadas por no alcanzadas o inalcanzables las alternativas ilustradas que dotaban de sentido a la crítica del presente bajo el candil de un futuro deseado aunque incierto; muerto el comunismo, arruinada la socialdemocracia, fracasado el neoliberalismo y sin decir ya o ahora nada de ese supuesto humano racional que se volvió cencerro por los peores sentimientos hervidos en las calderas del irracionalismo, digo, dicho esto, ¿qué quieren que les diga? Sin embargo, podría callarme, como otros que otorgan porque no tienen bocación.

Pero uno tiene bocación y no puede permanecer siempre irresoluto y así, como un Descartes que perdido en un bosque y desconociendo el camino adecuado se pone a caminar con perseverancia en alguna dirección como si fuera la correcta porque así, al menos, llegará a algún sitio, uno, digo o dije, se pone a escrivivir en este año virginal que estrenamos y antes de que se lo lleven los diablos del que vendrá.

En fin: perdida la virginidad en este largo preámbulo, como el que calienta en la banda, y para empezar y cerrar la cosa, me gustaría sorprenderme por dos motivos: el uno, el régimen de la Legión, porque siendo como es la decisión de ponerse a régimen un propósito individual, resulta sorprendente que el Ejército haya decidido poner a régimen a la Legión entera por un problema de sobrepeso de sus miembros, no así la cabra. El segundo motivo es Isabel Bonig, que siempre nos los da. Isabel se dijo «el que va davant, va davant» y, de la misma manera que en su día su partido otorgó derechos a los embarazos a efectos de familia numerosa, ella adelanta sus críticas a la televisión que nadie ve porque no salió de cuentas: dice que será «teleOltra, sectaria, adoctrinadora e ideologizada». Y lo dijo con la bandera dels bous en una mano y el banderín del plurilingüismo en la otra, encaramada en la «altura de miras», agitando los corrales.