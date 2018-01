Charles Pierre Péguy (1915-2005) fue un gran reformador de la climatología francesa. No lo confundan con el poeta, filósofo y ensayista del mismo nombre y nacionalidad, muerto en la batalla del Marne, justo un año antes del nacimiento de nuestro protagonista. Péguy trató de integrar la climatología, al tiempo que la geografía, dentro de la corriente cuantitativa de los años 60 y 70 del siglo pasado. En la climatología se materializó con el uso de la estadística. Desarrolló calendarios de probabilidades o un mapa climático detallado de Francia. En 1970 publicó «Precis de climatologie», donde aparecen unos diagramas climáticos que se conocen con su nombre. En el eje horizontal se representan las temperaturas medias mensuales y en el vertical, las precipitaciones. Un triángulo central delimita el área con condiciones más adecuadas, mientras que el exterior representa el exceso bien por frío, calor ó aridez. ¿Cuál es el mejor clima? Hemos escogido los climas tipo del Congo, Egipto, España, Uruguay, Reino Unido, Ucrania y Groenlandia, representativos del tropical, desértico, mediterráneo, chino, oceánico, continental y polar. El congoleño se excede en calor sus doce meses, mientras que el uruguayo lo hace en cuatro. El egipcio es excesivamente árido todo el año. Las bajas temperaturas castigan todo el año al clima groenlandés, y su inlandsis de 2 millones de km?2; y 3 kilómetros de espesor; al clima británico durante seis meses, más que los cinco del ucraniano: la mayor sequedad le favorece. Frío y lluvia no es buena combinación. El campeón, por abrumadora mayoría, el clima español, con once meses dentro del triángulo de confort. Solo se cae agosto, justo el mes con mayor afluencia de visitas, prueba de que el turismo se basa más en cuestiones humanas que físicas.