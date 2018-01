Tebeos, historieta, cómics? ¿y sus pregoneros?

¿Dónde están aquellos pregoneros? Sí, aquellos que se mandaban la parte como si fueran los únicos sabiondos, los defensores de los tebeos, a los que retitularon cómics, como si este arte fuera digno de sus desfasadas páginas, y más páginas que, por repetidas y reiteradas, le hacían más daño que concederle su valor real.

Dónde andan con tanto que destacaban, como el conocido cuplé de los años 30 en el que denunciaban a una joven (o vieja, ¿qué más da?) y que, con música de fondo la cupletista cantaba: «De dónde saca, para tanto como destaca». Pues eso€ ¿de dónde salieron aquellos genios del tebeo, que no cómic, en los que escribían y escribían tanto como poco sabían, leían y... pobre de vos, Agustín, y pobre de mí, como dicen en mi Buenos Aires del alma, en donde la historieta sigue vigente, no como antaño, no. No como en los años 50 en donde viví, aprendí y los gocé al igual que al volver a la España de Franco, como entonces se decía.

Había tebeos con las cualidades que siempre olvidan, y olvidaron, los amantes del noveno arte (sic) de algunos petimetres del tebeo, del querido género de cuadernos ilustrados con dibujos y literatura y que, en verdad, eran arte; mejor o peor, no importa, pues lo mismo ocurre en todo arte se quiera o no se quiera.

Ahora, ché, collons, ahora los quiero ver, aunque sea, en vez de escribir€ adquirir lo poco que se edita, cosa que, antes lo digo (o mejor lo escribo) por Dios y por España no lo hacían; y hoy, cuando más falta hace su colaboración en defensa de la cultura, que sí lo es, no aparecen€ ¿por qué? ¿Ya no está de moda? ¡Pues collons, por eso mismo! Miren, amigos, yo, como ayer, igual que ayer (con música del Duo Dinámico) sigo igual de aficionado, tanto a los tebeos como a la literatura, unas buenas y otras menos, pero siempre se intenta escribir, aunque sea copiando a otros descaradamente.