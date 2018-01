Los otros problemas de España

En el año recién terminado, tres temas han dominado los medios de comunicación y los debates políticos: el problema catalán, la reforma de la Constitución y la financiación autonómica.

La solución al problema catalán su solución no parece inmediata. Razones: con los resultados electorales del 21D en la mano, o se forma un nuevo Gobierno independentista con las exigencias de la CUP, que será volver a la casilla de salida, pues no creo que Podemos se suicide en España tan rápido apoyando su filial catalana a un Gobierno Junts per Catalunya-ERC, o se va a nuevas elecciones. Esta segunda opción no es desdeñable, pues hasta en la valle-inclanesca Taberna de Pica-Lagartos en que se ha convertido la política catalana, parece improbable un president que viva en Bruselas.

La reforma constitucional sólo parece interesar de verdad a Pedro Sánchez. La aún importante dirigente de PSOE Susana Díaz ya ha afirmado que si el Partido Popular no está por la labor, no tiene sentido plantear esta cuestión. De vez en cuando tiene razón, pues Mariano Rajoy ya se ha encargado de advertir que le prometió a Sánchez que a cambio del apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña crearía una comisión para la reforma en el Congreso, pero no que la comisión tuviera éxito. No hay más que leer un poco la prensa para ver que el clima de crispación política en 2018 es muy diferente al de hace 40 años, y por tanto el amplio consenso entre partidos que se dio entonces entre casi todos los partidos con representación parlamentaria es hoy en día imposible.

La financiación autonómica está directamente vinculada a las cuestiones que a continuación abordaré brevemente, pues si la tarta no es más grande, la financiación de una comunidad autónoma sólo puede crecer a costa de otra, lo que obviamente no será plato de gusto para la que le toque. Y la buena financiación de nuestras comunidades está directamente vinculada al mantenimiento de nuestro decreciente Estado del Bienestar.

Al autocomplaciente balance del año 2017 que realizó Rajoy el 29 de diciembre –oyéndole no sabía uno muy bien si hablaba de España o de Dinamarca– es de destacar la réplica de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que es sin duda una de las pocas estrellas emergentes en el firmamento socialista: «En España por primera vez en la historia el crecimiento económico no sirve para reducir la pobreza y la desigualdad». Todas las cifras en materia socioeconómica dan la razón a Ábalos. Se ha anunciado a bombo y platillo que nuestro salario mínimo ha aumentado a final de este año el 4 %, de 706 euros mensuales a 737. En Francia son 1438. No cabe argüir que Francia es más rica que España. Lo es con un 36 % más de Producto Interior Bruto (PIB) por habitante. Pero su salario mínimo es el 95 % más alto que el nuestro. No sólo es más próspera, sino que la riqueza está mucho mejor repartida.

Nuestra tasa de paro en octubre de 2017 era del 16,7 %. La media de la Unión Europea es del 7,4 %. Y la mitad de nuestros parados no tienen subsidio de desempleo. La reserva del Fondo de pensiones se está agotando y se recurre a la deuda para pagar la extra de los pensionistas. Sin ser exhaustivo en cifras, creo que el «España va bien», versión Rajoy, no se corresponde con la percepción que tienen de nuestra realidad social millones de españoles.

Yo destacaría dos causas de porqué hemos llegado hasta aquí. La primera es la política de bajos salarios por la que optó el Gobierno del Partido Popular con su reforma laboral, en la que promocionó el empleo temporal sobre el fijo, mucho peor pagado, y el debilitamiento de la capacidad negociadora de los sindicatos, que ha propiciado la disminución de la capacidad adquisitiva de la mayoría de los asalariados españoles. La segunda causa sería que nuestros ingresos públicos son el 34,4 % sobre el PIB, mientras que en la eurozona es del 41,5 %. Y no es que nuestros tipos nominales tributarios sean bajos. Pero en algunos impuestos de gran potencial recaudatorio, como es el de Sociedades, la abundancia de bonificaciones hace que los tipos reales sean mucho menores que los nominales. Finalmente está el problema del fraude fiscal, que como la plaga de la langosta en el campo en nuestros viejos tiempos agrícolas, siempre se va eliminar, y desde la reforma tributaria de Fernández Ordoñez (1977-78), bien poco se ha hecho de verdad para erradicar esta plaga de la financiación del Estado.

Con un incremento sustantivo de nuestros ingresos públicos se podría, entre otras cosas, cubrir en mayor medida la cobertura del subsidio del desempleo, cofinanciar desde los Presupuestos Generales del Estado el crítico estado del Fondo de pensiones, y ampliar la tarta de la financiación autonómica.